



::. Слива в ленинградской области: сорта посадка и уход | Ваш сад / Слива Слива в ленинградской области: сорта, посадка и уход

Слива является ценным плодовым растением. Плоды ее не только отличаются прекрасным вкусом, но еще и очень полезны, так как содержат различные биологически ценные вещества. В народной медицине плоды сливы с давних времен применяются при атеросклерозе, ревматизме, при болезнях почек, печени и желудочно-кишечных заболеваниях.

К сожалению, в садах нашей области слива не получила широкого распространения. Объясняется это, главным образом, ее недостаточной морозоустойчивостью. Для большинства сортов критическими зимними температурами могут быть минус 25— 30 °С, когда возможны повреждения цветковых почек, побегов, скелетных ветвей или гибель всего дерева. Если слива перезимовывает без осложнений, она ежегодно обильно плодоносит. Другая важная особенность, которую необходимо учитывать садоводам, это теплообеспеченность вегетационного периода сливы в данной местности. Для созревания плодов большинства сортов сливы нужно 2,5 — 3,5 месяца и требуется сумма температур выше плюс 10 °С, составляющая 2000—2500 °С. В наших северных условиях плоды сливы могут созреть при сумме температур не менее 1600—1700 °С. Поэтому садоводу важно правильно подобрать для своего участка сорт сливы.

Ученые рекомендуют для нашей области группу испытанных районированных сортов: Ренклод колхозный, Скороспелка круглая, Скороспелка красная, Память Тимирязева, Ренклод Куйбышевский, Венгерка Пулковская.

Ценным материалом для наших садов являются староместные сорта сливы, которые выращивались здесь крестьянами с давних пор. Такие растения хорошо приспособились к местным условиям. Староместные корнесобственные деревья долговечнее привитых, и их можно по праву назвать "вечными". В самые суровые зимы, когда все плодовые вымерзают по уровень снегового покрова, корнесобственные сливы восстанавливаются из корневой системы погибшего материнского дерева.

Порослевые отпрыски развиваются из придаточных почек, формирующихся на корнях. Чаще такие побеги вырастают ближе к периферии проекции кроны растения. За вегетационный период они достигают 40—50 см и более. Поросль с образовавшимися у ее основания корнями выкапывают осенью. Порослевые деревья по качеству плодов ничем не отличаются от материнского дерева.

Поросль у корнесобственных растений тормозит нормальное развитие материнского дерева, поэтому ее надо выкапывать и использовать как саженцы, а вот у привитых сортов сливы поросль использовать в качестве посадочного материала нельзя.

Культура сливы отличается скороплодностью. При хорошем уходе привитые деревья вступают в пору плодоношения на 4—5-й год, а корнесобственные — на 6—7-й год. Максимальная урожайность деревьев сливы в зависимости от сорта и состояния агротехники наступает в возрасте от 7 до 12 лет. В условиях нашей области лучшие районированные сорта дают по 20—30 кг вкусных плодов с дерева. Продолжительность жизни дерева в северных районах 15 — 20 лет. Растет слива в форме дерева или многоствольного куста от 3 до 8 м высотой. Корневая система проникает в почву на небольшую глубину, до 50 см, и не выходит далеко за пределы проекции кроны. Растения хорошо растут на слабоподзолистых суглинистых, достаточно увлажненных почвах. На тяжелых, сырых, кислых почвах сливы растут плохо, чаще страдают от морозов, хуже плодоносят, сильно болеют камедетечением. При избытке азота в почве деревья буйно растут, древесина не успевает своевременно вызреть, и зимой ее повреждают морозы.

Глубина залегания грунтовых вод не должна быть ближе 1,5 — 2 м от поверхности почвы.

В условиях нашей области сливу лучше сажать в весеннее время, до распускания почек. Осенние посадки имеют слабую приживаемость. Слива хорошо растет на участках, имеющих небольшие склоны, с естественной защитой от господствующих ветров. Большинство сортов сливы практически самобесплодны, и для получения полноценного урожая на участке необходимо посадить не менее двух разных сортов. Важный агротехнический прием — внесение известковых материалов (молотый известняк, гашеная известь, мел, известковый туф, доломитовая мука, зола и др.) один раз в 2 — 3 года из расчета: на легких почвах 200 — 300 г на 1 м 2 , на тяжелых суглинистых 400 — 600 г на 1 м 2 .

Слива имеет хорошую возбудимость почек, побегообразовательную способность и большую силу роста побегов. При обрезке молодых деревьев сосредоточивают внимание на формировании кроны с оптимальным количеством хорошо расположенных скелетных ветвей. После вступления дерева в пору плодоношения обрезку делают для поддержания силы приростов. При слабом приросте проводят обрезку на двухлетнюю древесину. При сильном оголении разветвлений, когда прирост совсем ослабевает, делают сильное омоложение трех-пятилетней древесины.

Агротехнический уход за посадками сливы ничем особенным не отличается от ухода за другими плодовыми растениями.

В. Пономаренко, доктор биологических наук

Газета «Садовод»

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Вишня, слива и ягодники Ленинградской области

Почему не плодоносит слива?

Груши в садах Северо-Запада

Уборка урожая и хранение плодов сливы и вишни

Почему нет урожая сливы

::. прочитало: 63 | автор: sadovod | Сегодня, 11:22 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.