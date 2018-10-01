|Вишня, слива и ягодники Ленинградской области
Петербург и область - это северная границ: возделывания вишни и сливы.
Районированными сортами вишни являются Владимирская, Рубиновая, Аморень Никифорова а сливы — Ветерка, Пулковская, Скороспелка, Красная, Ренклод колхозный, Ренклод куйбышевский. Перспективны в условиях нашей области: у вишни сорт Апухтинская, у сливы — Евразия, Волжская красавица, Тульская черная.
Теперь хочется сказать несколько слов о ягодных культурах, которые в условиях нашей области имеют большое промышленное значение, в то время как семечковые и косточковые культуры — только любительское.
Ягодники отличаются скороплодностью, ежегодной урожайностью, высокой зимостойкостью и не требуют высоких температур в период формирования урожая. Ниже приводим список районированных сортов ягодных культур.
Смородина черная: Белорусская сладкая, Пилот Мамкин, Сеянец голубки, Бинар, Велой, Детско-сельская, Оджебин.
Смородина красная: Голландская красная, Первенец, Натали, Джонкер ван Тете, Бютербогская.
Крыжовник: Русский желтый, Русский красный, Сеянец Лефора, Краснославянский.
Малина: Новость Кузьмина, Новокитаевская, Кержач.
Земляника: Фестивальная, Юния, Смайде, Зенга Зенгана, Красавица.
Кроме данных сортов ягодных культур, имеется огромное количество новых перспективных отечественной и зарубежной селекции, которые с успехом могут испытать садоводы на своих приусадебных участках.
Кроме традиционных плодовых и ягодных культур, в садах нашей области можно с успехом выращивать: облепиху — Дар Катуни, Превосходная, Чуйская, Ботаническая, Самородок; жимолость — Павловская, Десертная, Фиалка, Синичка; актинидию — Ленинградская ранняя, Ароматная, Павловская, Сентябрьская, Крупноплодная, ВИР-1.
Заслуживают внимания и малораспространенные культуры, такие как хеномелес, лимонник, калина, ирга, арония.
В. Пономаренко
Газета "САДОВОД"
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