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::. Смородина для Ленинградской области | Ваш сад / Смородина
Смородина для Ленинградской области
Ценной ягодной культурой в садах Ленинградской области является черная смородина. Ее по праву можно назвать российской ягодой. В диком виде она растет на территории от берегов Тихого океана (на востоке) до западных границ России, заходя на севере даже за Полярный круг. Ягоды ее богаты витами­нами, сахарами, органическими кислотами и минеральными со­лями. Смородина нетребова­тельна к уходу и растет в садах любителей как на торфяниках, так и на песчаных и глинистых почвах, мирясь с высокими грун­товыми водами и сильным пере­увлажнением почв. Смородина обладает высокой зимостой­костью, она легко размножается черенками, отводками, делением куста и может порадовать первым урожаем уже на второй-третий год.
Важное условие для выра­щивания смородины в саду - правильный выбор сорта. Круп­ным научным достижением в области селекции черной сморо­дины является создание ряда высокоурожайных, самоплодных, крупноплодных сортов с десерт­ным вкусом и сухим отрывом ягод.
Можно по праву назвать эти сорта чудо-смородиной. Автором этих сортов является петербургский селекционер Ека­терина Васильевна Володина, которая в результате 30-летней упорной и кропотливой работы вывела замечательные сорта смородины, наиболее отвечающие условиям Ленинградской области.
Бинар. Этот сорт быстро формирует куст и рано вступает в плодоношение. Характеризуется хорошей зимостойкостью, высо­кой самоплодностью, ежегодной урожайностью. Кисть содержит 6-8 крупных, выровненных по величине ягод с приятным осве­жающим, кисло-сладким вкусом. Отрыв ягод сухой, благодаря плотной кожице ягоды обладают хорошей транспортабельностью и легкостью. Содержание аскор­биновой кислоты в ягодах - до 167 мг %. Сорт отличается устойчивостью к почковому клещу, мучнистой росе и слабо пора­жается антракнозом.
Велой- сорт с полураскидистым кустом, отличается скороплодностью, зимостой­костью, высокой урожайностью. Кисть содержит 5-8 крупных, до 3,0-4,5 г, черных блестящих ягод. Вкус ягод сладкий, с приятной кислотой и ароматом. Содер­жание аскорбиновой кислоты в ягодах - до 168%. Ягоды с успехом могут использоваться как в свежем виде, так и для переработки.   
Поэзия - сорт с мощным пряморослым кустом. Отличается скороплодностью, урожайно­стью и высокой самоплодностью. Кисть содержит 6-9 крупных, округлых, черных, блестящих, очень нарядных ягод прекрасного десертного вкуса. Отрыв ягод от кисти сухой, ягоды легко и быстро собираются. Содержание аскор­биновой кислоты - до 158 мг %. Устойчив к мучнистой росе, слабо поражается антракнозом.
Володинка- сорт со среднерослым полураскидистым кустом. Отличается высокой самоплодностью, скороплод­ностью, зимостойкостью и уро­жайностью. Ягоды выровненные в кисти, одномерные, тонко­кожие, кисло-сладкого вкуса. Отрыв ягод от кисти сухой. Содержание аскорбиновой кислоты в ягодах - до 209 мг %. Устойчив к пятнистостям и мучнистой росе.
Трилена- сорт с мощ­ным, полураскидистым кустом. Отличается высокой самоплод­ностью и зимостойкостью. Ягоды крупные, выровненные, кисло-сладкого вкуса. Кисть содержит 7-9 ягод. Отрыв ягод от кисти сухой. Содержание аскорбиновой кислоты в ягодах - до 187 мг%. Устойчив к грибным заболеваниям
Посадив на своем участке 6-8 кустов смородины этих сор­тов, садовод обеспечит себя и семью витаминами на всю зиму.
В. ПОНОМАРЕНКО,
доктор биологических
наук
Газете "САДОВОД"
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::. прочитало: 71 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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