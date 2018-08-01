|Смородина для Ленинградской области
Ценной ягодной культурой в садах Ленинградской области является черная смородина. Ее по праву можно назвать российской ягодой. В диком виде она растет на территории от берегов Тихого океана (на востоке) до западных границ России, заходя на севере даже за Полярный круг. Ягоды ее богаты витаминами, сахарами, органическими кислотами и минеральными солями. Смородина нетребовательна к уходу и растет в садах любителей как на торфяниках, так и на песчаных и глинистых почвах, мирясь с высокими грунтовыми водами и сильным переувлажнением почв. Смородина обладает высокой зимостойкостью, она легко размножается черенками, отводками, делением куста и может порадовать первым урожаем уже на второй-третий год.
Важное условие для выращивания смородины в саду - правильный выбор сорта. Крупным научным достижением в области селекции черной смородины является создание ряда высокоурожайных, самоплодных, крупноплодных сортов с десертным вкусом и сухим отрывом ягод.
Можно по праву назвать эти сорта чудо-смородиной. Автором этих сортов является петербургский селекционер Екатерина Васильевна Володина, которая в результате 30-летней упорной и кропотливой работы вывела замечательные сорта смородины, наиболее отвечающие условиям Ленинградской области.
Бинар. Этот сорт быстро формирует куст и рано вступает в плодоношение. Характеризуется хорошей зимостойкостью, высокой самоплодностью, ежегодной урожайностью. Кисть содержит 6-8 крупных, выровненных по величине ягод с приятным освежающим, кисло-сладким вкусом. Отрыв ягод сухой, благодаря плотной кожице ягоды обладают хорошей транспортабельностью и легкостью. Содержание аскорбиновой кислоты в ягодах - до 167 мг %. Сорт отличается устойчивостью к почковому клещу, мучнистой росе и слабо поражается антракнозом.
Велой- сорт с полураскидистым кустом, отличается скороплодностью, зимостойкостью, высокой урожайностью. Кисть содержит 5-8 крупных, до 3,0-4,5 г, черных блестящих ягод. Вкус ягод сладкий, с приятной кислотой и ароматом. Содержание аскорбиновой кислоты в ягодах - до 168%. Ягоды с успехом могут использоваться как в свежем виде, так и для переработки.
Поэзия - сорт с мощным пряморослым кустом. Отличается скороплодностью, урожайностью и высокой самоплодностью. Кисть содержит 6-9 крупных, округлых, черных, блестящих, очень нарядных ягод прекрасного десертного вкуса. Отрыв ягод от кисти сухой, ягоды легко и быстро собираются. Содержание аскорбиновой кислоты - до 158 мг %. Устойчив к мучнистой росе, слабо поражается антракнозом.
Володинка- сорт со среднерослым полураскидистым кустом. Отличается высокой самоплодностью, скороплодностью, зимостойкостью и урожайностью. Ягоды выровненные в кисти, одномерные, тонкокожие, кисло-сладкого вкуса. Отрыв ягод от кисти сухой. Содержание аскорбиновой кислоты в ягодах - до 209 мг %. Устойчив к пятнистостям и мучнистой росе.
Трилена- сорт с мощным, полураскидистым кустом. Отличается высокой самоплодностью и зимостойкостью. Ягоды крупные, выровненные, кисло-сладкого вкуса. Кисть содержит 7-9 ягод. Отрыв ягод от кисти сухой. Содержание аскорбиновой кислоты в ягодах - до 187 мг%. Устойчив к грибным заболеваниям
Посадив на своем участке 6-8 кустов смородины этих сортов, садовод обеспечит себя и семью витаминами на всю зиму.
В. ПОНОМАРЕНКО,
доктор биологических
наук
Газете "САДОВОД"
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