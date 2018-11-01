Надо ли обрезать красную смородину?

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Если в вашем СНТ есть заброшенный участок, где растет запущенный куст красной смородины, обязательно понаблюдайте за его развитием в течение сезона. Весной вы можете заметить, что растение усыпано соцветиями, но спустя пару месяцев обнаружите на нем только единичные кисти с мелкими кислыми ягодами, которые непременно будут поражены болезнями. Да и сами растения будут представлять собой жалкое зрелище. Это верное доказательство того, что красной смородине для сохранения здоровья и достойной урожайности требуется регулярная санитарная и формирующая обрезка.

Эта культура требовательна к хорошему освещению. Для этого растение высаживают на солнечном участке и регулярно прореживают его крону. Если вы считаете, что чем больше ветвей будет на кустарнике, тем обильнее будет урожай, то сильно ошибаетесь. При загущении урожайность кустарника резко падает, он становится уязвим перед заболеваниями, и сильно повреждается вредителями. В таких условиях об урожае остается лишь мечтать.

Эту культуру можно обрезать как осенью, так и ранней весной. Но поскольку дачники часто не успевают попасть на участок весной в нужное время – до набухания почек на побегах смородины, наиболее подходящим периодом для проведения этой процедуры становятся осенние месяцы. Прежде чем приступить к данной процедуре, необходимо ознакомиться с особенностями красной смородины и разобраться, какие ветви и в каком возрасте нужно обрезать.

Основной урожай данная культура формирует на 2-5-летних ветвях. К 7-8 годам потенциал каждой скелетной ветви сводится к нулю, поэтому их вырезают у самого основания куста. Для того чтобы куст одномоментно перестал плодоносить, необходимо с помощью ежегодной обрезки формировать его из разновозрастных ветвей: одни побеги, переставшие радовать урожаем, вы постепенно будете удалять, а им на смену будут приходить другие. При таком подходе в каждом сезоне вы будете получать обильный урожай крупных вкусных ягод. Добиться этого несложно, если каждую осень нормировать количество побегов, оставляя на кусте около 10-12 качественных разновозрастных ветвей.

Осенью после листопада вооружитесь чистым острым секатором и внимательно осмотрите куст. В первую очередь вам нужно вырезать все больные, засохшие и сломанные побеги. Удалите также ветви, которые касаются или расположены низко к поверхности почвы: в следующем сезоне под тяжестью урожая они непременно упадут на землю, а также из-за контакта с сырым грунтом станут уязвимыми перед грибковыми заболеваниями. Если ветви перекручены, трутся друг об друга и сильно загущают кустарник, вырезайте их без сожаления.

После этого осмотрите оставшиеся здоровые качественные побеги и выберите среди однолетнего прироста 3-4 самых сильных ветви – их оставьте, а остальные нулевки вырежьте у основания. Распознать однолетний прирост несложно: такие побеги имеют светлую тонкую кору и на первом году жизни лишены боковых ответвлений. Укорачивать эти побеги не стоит, так же как однолетние ответвления более старых ветвей. Дело в том, что в отличие от черной смородины, этот ягодник формирует многочисленные плодовые почки именно на верхушках побегов, из которых затем проявляются букетные веточки. Поэтому проведя чеканку макушек ветвей красной смородины, вы резко снизите ее урожайность в следующем сезоне. Заставлять ветвиться с помощью чеканки однолетние побеги красной смородины нет необходимости – на втором году жизни они самостоятельно начинают выпускать многочисленные боковые веточки, которые повышают общую урожайность кустарника.

После обрезки нулевых побегов осмотрите возрастные ветви и удалите самые старые из них, которые начали сдавать свои позиции, а также те, что в текущем сезоне совсем не дали ягод. Особое внимание уделите волчкам, сформировавшимся на возрастных ветвях. Такие побеги забирают много сил у кустарника, плохо ветвятся и появляются обычно в том случае, когда садовод излишне усердствует с обрезкой. Такие побеги сильно загущают куст, поэтому их вырезают на кольцо. Часть из них (при удачном расположении) можно оставить и обрезать до хорошо развитой внешней почки.

Если в текущем сезоне куст сформировал мало нулевок (либо не сформировал вообще), обрезайте старые ветви не до основания, а оставляя небольшие пеньки, на которых есть несколько почек. Из них в следующем сезоне образуются волчки, которые вы затем сможете обрезкой перевести на хорошую почку и заставить ветвиться в нужную сторону.

После санитарной и формирующей обрезки на кусте ягодника в идеале должно остаться по 2-3 ветви-ровесницы, а их общее количество должно составить 10-12 штук. Такая процедура должна помочь стать кустарнику красивым, опрятным и хорошо освещенным солнцем со всех сторон.

Посадив на своем участке красную смородину, ежегодно уделяйте обрезке кустов должное внимание. Своевременная и правильно проведенная обрезка станет залогом крепкого здоровья этой чудесной культуры, и позволит каждый сезон собирать щедрый урожай крупных вкусных ягод.

Ирина Кудрина

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::. прочитало: 55 | автор: sadovod | Сегодня, 11:11 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.