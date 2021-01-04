|Чтобы войлочная вишня цвела и плодоносила
Следует помнить, что корневая система растения совершенно не выносит избыточного переувлажнения и выпревает. Поэтому для посадки требуется участок с легкими плодородными почвами, низким стоянием грунтовых вод, с хорошим стоком талых вод. Не следует пытаться вырастить войлочную вишню на тяжелых глинистых почвах и холодных торфяниках.
Необходимо предусмотреть защиту растения от зимних холодных ветров. Чтобы войлочная вишня хорошо цвела и плодоносила, ей необходим хороший агротехнический уход. Почву содержат в рыхлом состоянии, мульчируют, периодически известкуют. Весной растения удобряют мочевиной – 20 г на 1 м2 поверхности приствольного круга. Под осеннюю перекопку вносят 15 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2 почвы. На продуктивность и состояние растений неблагоприятно влияют резкие чередования оттепелей с морозными периодами. В такие зимы происходит подмерзание и последующее усыхание побегов и отдельных ветвей.
Все силы весной растение бросает на свое восстановление, а о цветении и плодоношении уже речь не идет.
В суровые зимы нужно предусмотреть легкое укрытие ветвей, для этого их связывают шпагатом и обвязывают прочной бумагой или мешковиной. Желательно принять меры по снегозадержанию – под снежным укрытием вишня зимует гораздо лучше. Теперь относительно плодоношения войлочной вишни. Этому растению свойственно отсутствие периодичности плодоношения и самобесплодность.
Последнее означает, что у вишни перекрестное опыление. Значит рядом должны расти несколько растений этого вида. Следует отметить еще одну особенность войлочной вишни, которую можно рассматривать как недостаток, – очень раннее цветение. Она цветет, когда на растении еще нет листьев. А в это время еще, как правило, бывают заморозки, что приводит к повреждению цветков. Кроме того, в это время отсутствуют насекомые-опылители, что также может объяснить отсутствие плодоношения.
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