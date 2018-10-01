Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Меры борьбы с грызунами | Здоровье дачного участка
Меры борьбы с грызунами
Меры борьбы с грызунами могут быть профилактическими и истребительными. Для нас, конечно, важнее проводить профилактические мероприятия, направленные, в основном, на ограничение пищи и воды в местах возможного проникновения грызунов. Но в силу определенных обстоятельств, не по вине нашей службы, профилактика, как правило, запаздывает, и грызуны проникают в дом. Тогда-то необходимы меры истребительного характера.
Можно воспользоваться химическим способом, то есть раскладыванием отравленных приманок в местах возможного появления грызунов. Их можно приобрести в специализированных магазинах. Но, пользуясь ими, нужно тщательно соблюдать все меры предосторожности, не забывая при этом убирать от непрошеных гостей продукты питания и воду.
Садоводы могут изготовить отравленную приманку сами, добавив в муку, отруби, сухарную крошку алебастра (1:1) и поставив рядом с приманкой блюдце с водой. Также можно изготовить липкую массу, используя для этого канифоль и касторовое (или другое техническое масло (2:1).
Для вылова грызунов в хозяйственных магазинах продаются большие (для крыс) и малые (для мышей) капканы с инструкциями по их использованию. В качестве приманки лучше и доступнее всего применять кусочки не более 1 см поджаренного в растительном масле с луком хлеба, колбасы, сыра, сала, голов от мелкой копченой или соленой рыбы и т.д.
Существуют и проверенные временем дедовские способы борьбы с грызунами — использование различных самодельных приспособлений. К ним относятся падающие площадки, установленные над бочками и ведрами, на одну треть заполненными водой. Зверек, подходя к приманке, опрокидывает площадку и падает в воду, после чего площадка принимает первоначальное положение.
Таким образом, для успешной борьбы с крысами и мышами могут быть применены все способы, однако, как уже упоминалось выше, лучше всего ограничить доступ грызунов в помещение и к продуктам питания. Эти правила надо соблюдать не только в местах постоянного, но и временного (садовых домах, дачах) жительства.
А предупредить появление непрошенных гостей на садовом участке помогут садоводам нехитрые правила: осенью необходимо тщательно и своевременно убрать урожай; сразу же сгребая и уничтожая на месте все растительные остатки. Важно не полениться убрать весь мусор, хворост, старый навоз вокруг парников. После уборки урожая можно положить в парники приманочные кучи соломы, а под солому — отравленные приманки. Зимой тоже не стоит оставлять огород без присмотра. Приехав на участок, не забудьте осмотреть канавы вокруг скирд соломы, стогов сена, компостных куч, расположенных вблизи огородов и парников, вычистить из них снег и добавить под кучи свежей ядовитой приманки. Эти несложные работы и помогут вам избавиться от назойливых жильцов. Ведь недаром в народе говорят о грызунах так: «Мышь гложет, что может, Мышь сыта — мука горька».
Газета "САДОВОД"
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 60 | автор: sadovod | Сегодня, 11:03 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Октябрь 2018 (18)
Сентябрь 2018 (19)
Август 2018 (23)
Июль 2018 (23)
Июнь 2018 (22)
Май 2018 (20)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"