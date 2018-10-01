



::. Меры борьбы с грызунами | Здоровье дачного участка Меры борьбы с грызунами

Меры борьбы с грызунами могут быть профилактическими и истребительными. Для нас, конечно, важнее проводить профилактические мероприятия, направленные, в основном, на ограничение пищи и воды в местах возможного проникновения грызунов. Но в силу определенных обстоятельств, не по вине нашей службы, профилактика, как правило, запаздывает, и грызуны проникают в дом. Тогда-то необходимы меры истребительного характера.

Можно воспользоваться химическим способом, то есть раскладыванием отравленных приманок в местах возможного появления грызунов. Их можно приобрести в специализированных магазинах. Но, пользуясь ими, нужно тщательно соблюдать все меры предосторожности, не забывая при этом убирать от непрошеных гостей продукты питания и воду.

Садоводы могут изготовить отравленную приманку сами, добавив в муку, отруби, сухарную крошку алебастра (1:1) и поставив рядом с приманкой блюдце с водой. Также можно изготовить липкую массу, используя для этого канифоль и касторовое (или другое техническое масло (2:1).

Для вылова грызунов в хозяйственных магазинах продаются большие (для крыс) и малые (для мышей) капканы с инструкциями по их использованию. В качестве приманки лучше и доступнее всего применять кусочки не более 1 см поджаренного в растительном масле с луком хлеба, колбасы, сыра, сала, голов от мелкой копченой или соленой рыбы и т.д.

Существуют и проверенные временем дедовские способы борьбы с грызунами — использование различных самодельных приспособлений. К ним относятся падающие площадки, установленные над бочками и ведрами, на одну треть заполненными водой. Зверек, подходя к приманке, опрокидывает площадку и падает в воду, после чего площадка принимает первоначальное положение.

Таким образом, для успешной борьбы с крысами и мышами могут быть применены все способы, однако, как уже упоминалось выше, лучше всего ограничить доступ грызунов в помещение и к продуктам питания. Эти правила надо соблюдать не только в местах постоянного, но и временного (садовых домах, дачах) жительства.

А предупредить появление непрошенных гостей на садовом участке помогут садоводам нехитрые правила: осенью необходимо тщательно и своевременно убрать урожай; сразу же сгребая и уничтожая на месте все растительные остатки. Важно не полениться убрать весь мусор, хворост, старый навоз вокруг парников. После уборки урожая можно положить в парники приманочные кучи соломы, а под солому — отравленные приманки. Зимой тоже не стоит оставлять огород без присмотра. Приехав на участок, не забудьте осмотреть канавы вокруг скирд соломы, стогов сена, компостных куч, расположенных вблизи огородов и парников, вычистить из них снег и добавить под кучи свежей ядовитой приманки. Эти несложные работы и помогут вам избавиться от назойливых жильцов. Ведь недаром в народе говорят о грызунах так: «Мышь гложет, что может, Мышь сыта — мука горька».

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 60 | автор: sadovod | Сегодня, 11:03 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.