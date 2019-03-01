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::. Паутинный клещ | Здоровье дачного участка
Паутинный клещ
Паутинный клещ – многоядный вредитель, поражает многие растения, как комнатные, так и растения в открытом грунте.
Паутинный клещ - очень мелкое насекомое. Его можно рассмотреть только в лупу. Клещи поселяются на нижней стороне листьев растений и образуют тонкую паутинку. Окраска их летом - беловато-желтая, осенью и ранней весной - красноватая. Взрослые клещи и их личинки, питаясь клеточным соком растений, вызывают появление мелких белых пятен, которые придают листу мраморную окраску. Листья желтеют и опадают, рост замедляется, бутоны опадают, не развиваются или образуют уродливые цветы. При сильном поражении растение покрывается тонкой паутинкой и засыхает.
На розах и каллах клещи поселяются преимущественно на листьях (с нижней стороны), на хризантемах клещ концентрируется на бутонах и соцветиях, а при повреждении гвоздики — на листьях, бутонах и чашелистиках цветков.
Уничтожать паутинного клеща очень трудно. Правильный уход за растениями (содержание в чистоте, еженедельная промывка водой все листьев)— главное условие их защиты от заражения. Из химических средств можно рекомендовать опыливание молотой серой, смешанной с гашеной известью, взятых в равных частях. Хорошо также промывать растения мыльной водой с добавлением анабазин-сульфата или никотин-сульфата (1,5—2 г яда и 4 г зеленого мыла на литр воды). Процедура эта обязательно повторяется 5—6 раз не реже чем через 5—7 дней.
А. ГРИНТАЛЬ, кандидат биологических наук
Газета "САДОВОД"
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