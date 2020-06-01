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::. Методы борьбы с вредителями сада и огорода | Здоровье дачного участка
Методы борьбы с вредителями сада и огорода
С начала мая пора вплотную приступать к борьбе с вредителями и болезнями садовых и огородных культур. Ответственный период в борьбе с многими вредителями - перед цветением и в период цветения.
ОЧЕНЬ вредоносны и опасны яблонная медяница и яблонный цветоед. Самки яблоневого цветоеда откладывают яйца в бутоны яблони. Отрождающиеся из яиц личинки выедают содержимое цветка и бутоны засыхают. Молодые жуки, появившиеся после цветения яблони, расселяются по саду и питаются листьями.
В период цветения вишни начинается первый лет бабочки-капустницы, овощных мух. О борьбе с морковной и капустной мухами уже говорилось в одной из предыдущих публикаций этой рубрики. А здесь хотелось бы сказать несколько слов о луковой мухе. Этот вредитель повреждает лук-севок, чеснок, особенно на песчаных почвах при отсутствии севооборота на участке. Личинки проделывают ходы в луковице, листья при этом увядают и засыхают. Эффективным методом борьбы с этим вредителем являются ранние сроки сева лука. Размещать лук желательно рядомс морковью, так как ее фитонциды отпугивают луковую муху. Для отпугивания мухи в период яйцекладки почву вдоль рядков посыпают торфяной крошкой, смесью табачной пыли с известью.
При прохладной и влажной погоде развивается болезнь лука - шейковая гниль. Способом борьбы с ней также является ранний срок сева и посадки.
В период цветения вишни вылетают и откладывают яйца в раскрывшиеся цветки яблонный, черный, сливовый, вишневый слизистый и другие пилильщики, яблонная и грушевая листовые галлицы, рябиновая моль. Черного сливового пилильщика можно сразу обнаружить по осыпавшимся зеленым завязям.
Против листососущих и листогрызущих вредителей применяют настои в период бутонизации (до цветения)
Настой луковой шелухи: ведро шелухи залить двумя ведрами горячей воды и настоять в течение суток.
Настой одуванчика: 300-400 г свежих листьев, цветов, корней нарезать, залить 10 л теплой воды, настоять в течение 3 часов.
Настой ноготков: 200 г семян залить 10 л воды, настоять в течение суток.
Настой корок цитрусовых: 1 кг корок пропустить через мясорубку, залить 3 л воды, плотно закрыть, настоять в течение 5 суток в темноте, процедить, отжать, разлить по бутылкам, закупорить. По мере надобности на 10 л брать 100 г раствора и 40 г мыла.
Настой табачной пыли: 1 часть пыли залить 10 частями воды, настоять в течение суток, разбавить водой в 2 раза, добавить 40 г мыла.
Настой чеснока: 50 г чеснока измельчить, залить 10 л воды, размешать, настоять сутки, процедить.
В период бутонизации и цветения ягодников вылетают и откладывают яйца в бутоны и цветки листовая, цветочная и побеговая галлицы, крыжовниковая огневка, пилильщики, малиновый жук. Выходит из укрытий малинно—земляничный долгоносик, начинают размножаться паутинный и земляничный клещи. Для ловли бабочек крыжовниковой огневки, пилильщика можно использовать световые ловушки. Против этих вредителей можно применить также настой древесной золы, который готовится следующим образом: 2-3 кг просеянной древесной золы заливают 10 л горячей воды, выдерживают 2 суток, процеживают.
Самка малинно-земляничного долгоносика повреждает сначала землянику (откладывает яйца в бутоны). Появившиеся молодые долгоносики переходят на малину, шиповник, розу и повреждают их.
Чтобы малинно-земляничный долгоносик и малинный жук не успели отложить яйца в бутоны, перед цветением нужно опрыскивать ягодные кустарники и землянику карбофосом (70 г на ведро воды). Советуем также рано утром, когда жуки малоподвижны, стряхивать их с малины, земляники на пленку или брезент. То же самое нужно проделать и с крестоцветной блошкой, которая повреждает капусту, томаты, свеклу, ревень, шпинат, щавель. В середине мая при отрастании молодых побегов малины до 10-15 см вылетает малиновая муха. Поврежденные ею верхушки молодых побегов серповидно изгибаются, поникают и увядают. Потемневшие верхушки лучше сразу срезать и сжечь, а молодую поросль малины обработать карбофосом (70 г на 10 л воды).
Во время бутонизации смородины начинают расползаться почковые клещи. В это время наиболее эффективна борьба с ними: перед цветением и сразу же после него опрысните кусты суспензией коллоидной серы (50-100 г на 10 л воды). Находящиеся рядом кусты крыжовника обязательно укройте пленкой во время опрыскивания, так как от серы у них опадают листья. Можно также опрыскать настоями лука или чеснока.
Во время цветения смородины можно выявить опасное вирусное заболевание - махровость. Если среди нормальных цветков есть сильно деформированные, с многочисленными узкими лепестками, значит растение поражено махровостью. При сильном поражении кусты лучше выкорчевать.
Часто молодые распускающиеся верхние листья черной смородины сморщены, разорваны, буреют и засыхают. Причиной этого является смородинная галлица. Листья с личинками нужно оборвать и уничтожить, верхушки побегов, поврежденных галлицей или покрытые колониями тлей, следует окунуть в банку с 10% раствором карбофоса и подержать их там пару минут.
Если май окажется холодным и дождливым, то нужно ждать усиленного развития болезней - парши, коккомикоза. Против этих болезней следует провести опрыскивание 1% бордосской жидкостью до цветения.
Т. Савельева, научный сотрудник
ВНИИ зашиты растений
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::. прочитало: 165 | автор: sadovod | 19 июня 2020 | Комментариев 0 |
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