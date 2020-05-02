







::. Пора цветения плодовых и ягодников | Ваш сад Пора цветения плодовых и ягодников

Хорошее цветение садов — это хорошие виды на урожай. А чтобы урожай действительно был хорошим, садоводу в период цветения сада необходимо провести ряд важных работ. Большой вред бутонам, цветкам и завязям наносит скопище самых разных вредителей. Урожай яблони и груши может погибнуть от яблонного цветоеда и других всевозможных "едов". Яблонный цветоед - серовато-бурый жук удлиненно-овальной формы с косыми поперечными полосами на спине. В период обнажения бутонов яблони и груши цветоеды спариваются и начинают яйцекладку. Самка выгрызает в зеленом бутоне отверстие и кладет в него одно яйцо. Одна самка откладывает от 50 до 100 яиц. Внутри бутона из яйца выходит личинка, которая выедает пыльники и пестик, отчего бутоны буреют и засыхают.

Каждые два дня нужно стряхивать жуков на подстилку (пленка, мешковина, брезент), расстеленную под деревом, в утренние часы, при температуре воздуха +6°С + 10°С. Кроме того, при необходимости можно применять химические средства.

Цветки сливы, вишни, черемухи и других косточковых пород повреждаются желтым сливовым пилильщиком - насекомыми желто-бурого цвета. Пилильщики вылетают за 2-3 дня перед цветением, откладывают яйца на бутон или нераспустившийся цветок. Отрождающиеся личинки внедряются в завязи. Меры борьбы должны быть направлены на сбор и уничтожение поврежденной падалицы, ежедневное отряхивание деревьев, а в некоторых случаях опрыскивание во время бутонизации и после цветения (через 6 дней после опадения лепестков).

Цветки черной смордины повреждает цветочная смородинная галлица. Взрослые галлицы вылетают в период бутонизации смородины, и самки откладывают яйца в бутоны. Отродившиеся личинки выедают содержимое бутона. При массовом размножении вредителя урожай ягод резко снижается. Меры борьбы заключаются в осенней перекопке почвы вокруг кустов и опрыскивании в период бутонизации.

Во время цветения повреждает землянику, клубнику, малину, ежевику землянично-малинный долгоносик. Незадолго до начала цветения земляники и малины самки откладывают внутрь бутона яйцо. При этом цветоножка обламывается, бутоны повисают и подсыхают. Одна самка может при откладке яиц повредить около 50 бутонов. При сильном заселении участка долгоносиком 80% урожая ягод может быть погублено. Во время цветения плодовых культур опасность для цветков представляют весенние заморозки. Нежные элементы цветка, такие, как пестик и тычинки, погибают уже при минус 1-3°С. Весенние утренники могут погубить весь будущий урожай плодов. Защищают растения от заморозков с помощью дымления. Опрыскивание деревьев чистой водой также предохраняет цветки от заморозка. В старину крестьяне ставили под цветущее дерево лохани с водой, что защищало цветки от заморозков.

Взрослая плодоносящая яблоня несет до 200 тысяч цветков, из которых в самые урожайные годы лишь 3-5% дают полноценные плоды. Садоводам полезно знать, что на каждый плод должно приходиться 50-70 листьев. Только в этом случае возможен хороший урожай яблок. Поэтому все цветки не могут превратиться в яблоки.

Чтобы получить хороший урожай плодов и ягод, на садовом участке нужно иметь несколько сортов каждой культуры. Наши садовые культуры - "перекрестники", они не могут своей пыльцой завязать плоды. Обильный урожай будет лишь при опылении цветков пыльцой другого сорта. Поэтому в саду надо иметь два-три разных сорта яблони, груши, сливы, вишни, которые должны цвести одновременно. Это касается и ягодных культур.

При перекрестном опылении большую помощь в завязывании плодов оказывают различные насекомые, в первую очередь пчелы и шмели. Одна пчела переносит на своем теле до 100 тысяч пылинок и летает на расстояние в несколько километром, посещая огромное количество цветков.

На хорошую завязываемость плодов во время цветения влияет теплая, сухая солнечная погода и наличие насекомых-опылителей. Если погода стоит дождливая, с туманом, сильным ветром или холодная, если отсутствуют пчелы, то урожай плодов будет низким.

При холодной погоде, когда нет насекомых, можно проводить опрыскивание деревьев водой с добавлением меда. Запах меда привлекает пчел, шмелей и других насекомых. При слабом цветении полезно опрыснуть цветущие деревья микроэлементами: или борной кислотой (в концентрации 0,005%), или сернокислым цинком (0,01%), или сернокислым марганцем (0,02%), или смесью всех этих микроэлементов.

При излишне сильном цветении применяют так называемую химическую нормировку. На второй-третий день после начала массового раскрытия цветков яблони ил груши опрыскивают специальными химическими веществами. Этот прием предохраняет деревья от истощения, молодые плоды - от осыпания. Вскоре после цветения возникает биологический процесс - осыпание завязи, вызываемый множеством различных причин, среди которых такие, как несовершенство в строении цветка, голодание растений, неблагоприятные климатические условия, заболевания растений, пораженность их вредителями. До конца первой половины лета проходит три волны опадения завязи.

В. Пономаренко,

доктор биолог, наук,

академик Петровской

академии наук

Газета "САДОВОД"







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::. прочитало: 100 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.