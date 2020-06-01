Полезные советы по борьбе с долгоносиком на землянике и с мучнистой росой на яблонях и листьях и побегах роз. ("Общеполезный календарь" за 1901 год)

Сильной струей воды поливали землянику, долгоносик падал на землю, попадая под струю, смешивался с землей и погибал. Трех поливов бывает вполне достаточно.

Против мучнистой росы, которая появляется в мае, рекомендуется опрыскивание пораженных деревьев раствором медного купороса, содой и мылом.



Раствор приготовляется следующим образом: берут 3 фунта (1 фунт - 400 г. - Ред.) медного купороса и растворяют его в 3-х ведрах теплой воды. Затем растворяют отдельно 4 фунта соды. Также в 3-х ведрах. Когда оба раствора будут готовы, приливают раствор соды к раствору медного купороса. Полученную жидкость хорошо размешать.

После чего распускают в 2-х ведрах воды 20 лотов (258 грамм) твердого мыла, прибавляют к предыдущей жидкости и все хорошенько размешивают и опрыскивают яблони, пораженные мучнистой росой.

Такой же раствор готовится для листьев и побегов роз, пораженных мучнистой росой.

Для профилактики мучнистой росы на розах весною до цветения поливают их время от времени раствором повареной соли: 1 фунт соли на ведро воды.

"Общеполезный календарь" за 1901 год







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