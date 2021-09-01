У меня на участке растет лишайник

У меня на участке растет лишайник. В учебнике биологии за 7 класс я нашла его описание. Это лишайник листоватый – Parmelia. Он растет у нас почти везде – и в парниках, и на улице, и в кустах многолетних цветов (ирисов, пионов и т. д.). Появился этот лишайник года три назад и растет не только на моем участке, но и у соседей. Земля у нас торфяная, сырая. Я его и известью осенью обсыпала, и раундапом мазала кисточкой, но он все равно растет. Подскажите, как с этим лишайником справиться.



Важным условием развития лишайника является повышенная кислотность торфяной почвы. И, конечно, «обсыпание известью» лишайника, как это делала автор вопроса, не может изменить показатель кислотности торфа в лучшую сторону. Оптимальный срок для внесения извести – ранняя осень предыдущего года сразу же после зяблевой вспашки. Нормы извести определяют по степени кислотности (pH). На низинном торфе на 1 м2 вносят 2-4 кг извести. Повторное внесение извести следует проводить через 3-5 лет. Для непосредственного уничтожения лишайника следует применять опрыскивание ранней весной или осенью в сухую погоду раствором железного купороса повышенной концентрации (10%) с последующим поливом известковым молоком. Железный купорос (FeSO4 ? 7H2O) – кристаллическое вещество зеленого цвета, растворимое в воде. Его используют обычно в борьбе с зимующими стадиями различных грибных паразитов на плодовых деревьях и ягодных кустарниках, но в концентрации всего 3-5% (т. е. в 2- 3 раза меньшей, чем против лишайников).

Газета "САДОВОД"

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