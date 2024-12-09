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B.AppKa выходит в релиз

20 октября на хакатоне проводимым Hackers league, командой в лице одного человека был представлен очень необычный для такого мероприятия проект под названием B.AppKa. За счет необычной подачи и идеи, которую он нес, стартап неожиданно встретил и обрел колоссальную поддержку хакерского сообщества.



Идея проекта заключалась в том, чтобы создать игру для людей старше 18 лет, которая будет учить заботе о своих бабушках и дедушках. В проекте предлагались мини игры, во время которых бабушка рассказывала бы истории из своей молодости. Сами истории пользователи могли присылать автору игры чтобы он мог добавить их в приложение.



После хакатона проект затих на некоторое время, но эксклюзивно для газеты Садовод автор сообщает что релиз игры состоится уже 26 декабря. За последнюю неделю официальный канал проекта набрал уже 4000 подписчиков которые ждут релиза.



Официально проект уже поддержала компания Adsgram и несколько крупных холдингов.



Автор проекта обратился в редакцию газеты «Садовод», потому что обе его бабушки читали эту газету еще когда он был совсем ребенком. Поэтому для него очень важно передать всем читателям Газеты очень простое послание:



“Если вы читаете это, обязательно позвоните или напишите своей бабушке и скажите ей что любите её. И ещё. Бабушка, наберите меня после того, как вы прочитаете эту статью, я знаю, что вы её читаете.



Релиз проекта запланирован на 26 декабря, автор будет рад видеть в игре каждого игрока и поздравляет читателей газеты «Садовод» с наступающим новым годом.





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