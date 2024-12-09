Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. B.AppKa выходит в релиз | Новости издательства
 Реклама Богданович А.Ю. ИНН 253402103288 erid 2Vtzqve6AB4
B.AppKa выходит в релиз
20 октября на хакатоне проводимым Hackers league, командой в лице одного человека был представлен очень необычный для такого мероприятия проект под названием B.AppKa. За счет необычной подачи и идеи, которую он нес, стартап неожиданно встретил и обрел колоссальную поддержку хакерского сообщества.

Идея проекта заключалась в том, чтобы создать игру для людей старше 18 лет, которая будет учить заботе о своих бабушках и дедушках. В проекте предлагались мини игры, во время которых бабушка рассказывала бы истории из своей молодости. Сами истории пользователи могли присылать автору игры чтобы он мог добавить их в приложение.

После хакатона проект затих на некоторое время, но эксклюзивно для газеты Садовод автор сообщает что релиз игры состоится уже 26 декабря. За последнюю неделю официальный канал проекта набрал уже 4000 подписчиков которые ждут релиза.

Официально проект уже поддержала компания Adsgram и несколько крупных холдингов.

Автор проекта обратился в редакцию газеты «Садовод», потому что обе его бабушки читали эту газету еще когда он был совсем ребенком. Поэтому для него очень важно передать всем читателям Газеты очень простое послание:

“Если вы читаете это, обязательно позвоните или напишите своей бабушке и скажите ей что любите её. И ещё. Бабушка, наберите меня после того, как вы прочитаете эту статью, я знаю, что вы её читаете.

Релиз проекта запланирован на 26 декабря, автор будет рад видеть в игре каждого игрока и поздравляет читателей газеты «Садовод» с наступающим новым годом.


Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 281 | автор: sadovod | 24 декабря 2024 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама



календарь
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2024 (5)
Ноябрь 2024 (3)
Октябрь 2024 (1)
Сентябрь 2024 (1)
Июль 2024 (1)
Июнь 2024 (2)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"