Автоматизация управления и учета в СНТ на примере системы SNTPAY.RU

Зачем это нужно, и что даст внедрение системы простым садоводам?

Зачастую, рядовые садоводы говорят, нам все равно, будет автоматизация, не будет, а если будет, то какая. Какая разница, что изменится? Поэтому, наверное, пришло время поговорить о преимуществах для обычных садоводов.

Итак, первое и немаловажное преимущество – упразднение очередей в правление и лишней беготни. Что можно сделать из дома, не приходя в правление с использованием личного кабинета садовода SNTPAY.RU:

1. Узнать состояние взаиморасчетов, сколько оплачено, и сколько нужно доплатить по начисленным взносам.

2. Сообщить новые показания счетчика электроэнергии или воды.

3. Узнать последние новости садоводства, дату проведения собрания и прочее.

4. Оплатить взносы. Причем возможна оплата частями. Система сама просчитает платеж, и укажет остаток задолженности.

5. Принять участие в предварительном онлайн голосовании по важным для садоводства вопросам.

Если ранее требовалось идти, или звонить в правление, то теперь вы сможете сделать это самостоятельно, с домашнего компьютера, планшета или телефона.

Вторым преимуществом является – надежность. Система полностью автоматизирована, при работе с системой через личный кабинет, влияние администратора садоводства сведено к минимуму, что исключает «человеческий фактор». Система никогда не забудет зарегистрировать платеж, сколько, и когда вы платили, не ошибется в начислениях. Вся информация резервируется, и хранится на локальных хранилищах. Теперь, в случае возникновения форс-мажора, даже такого досадного как пожар в правлении, учетным данным ничего не угрожает.

Третьим преимуществом является абсолютная прозрачность. Движение средств исключительно через расчетный счет, с использованием системы автоматизации, которая самостоятельно делает подсчеты, и учитывает все поступления от садоводов, упрощает работу ревизионной комиссии. Все транзакции садоводства становятся понятными и прозрачными. Никаких теневых схем, недоверия и подозрений, все как на ладони.

Система SNTPAY.RU распространяется бесплатно, техническое обслуживание и обновления системы так же предоставляются бесплатно. Нам поступают просьбы от рядовых садоводов подключить их к системе, сразу скажем, для полноценной работы системы к ней должно быть подключено все садоводство, это можно сделать только по решению правления. Так что если вас заинтересовала возможность использования системы SNTPAY.RU в вашем садоводстве, расскажите о ней правлению своего СНТ, возможно они еще не знают о такой возможности.

Более подробную информацию можно узнать на сайте https://sntpay.ru или по телефону +7(812) 339-54-57 (по будням с 11-00 до 17-00)

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