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::. SNTPAY - Бесплатная платежная система для СНТ | новости
SNTPAY - Бесплатная платежная система для СНТ

Бесплатный программный комплекс SNTPAY позволяет существенно упростить, и сделать прозрачным, первичный учет в садоводстве. Функциональные возможности комплекса: административный кабинет правления, личные кабинеты садоводов, возможность он-лайн оплаты с помощью любого вида карт. В личном кабинете, садовод, в реальном времени видит состояние своих взаиморасчетов с СНТ, показания счетчиков (АСКУЭ), либо может зарегистрировать актуальные показания (если нет АСКУЭ). Есть возможность оплатить электроэнергию, членские взносы и другие платежи, не выходя из дома. Все платежи учитываются системой в полностью автоматическом режиме.
Система сама рассчитывает задолженности и выводит актуальные данные в личный кабинет садовода. В реальном времени, в административный кабинет бухгалтера или казначея СНТ, поступает информация обо всех платежах, проходящих через систему. Есть возможность регистрации платежей наличными, с выдачей приходного ордера. В полуавтоматическом режиме ведутся лицевые счета садоводов. Есть расширенный функционал, который позволяет сформировать и назначить к оплате любой платеж. Возможность проведения он-лайн голосований, рассылки новостей и уведомлений по личным кабинетам. Загрузка показаний АСКУЭ (в случае наличия). Возможность создания групп садоводов. Получения отчетных форм по каждому платежу, по всему садоводству или по группе. Для работы с комплексом не требуется специальное обучение, он интуитивно понятен, кроме того, техническая поддержка осуществляется бесплатно. Если вы ищете способ сделать учет в вашем садоводстве более простым и понятным, организовать он-лайн оплату, то комплекс SNTPAY это то, что вы искали. Более подробную информацию можно узнать на сайте https://sntpay.ru или по телефону +7(812) 339-54-57 (по будням с 11-00 до 17-00)











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::. прочитало: 66 | автор: sadovod | Сегодня, 18:11 | Комментариев 0 |
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