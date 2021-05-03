Дачный сезон: советы врача, как не надорвать организм и сохранить здоровье

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Думая об огороде, нужно задаваться вопросом не только о том, когда сажать картошку, но и о своей подготовке к сильным физическим нагрузкам.

Как предотвратить травмы и как справиться с болями, если они всё же появились? Обо всём самом важном рассказывает Ирина Основина, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской реабилитологии Ивановской государственной медицинской академии:

«После длительного периода вынужденного бездействия, вызванного как зимним сезоном, так и ковидными ограничениями, к сожалению, мы получили то, что наш опорно-двигательный аппарат слабо подготовлен к активной мышечной деятельности. В том числе и со стороны кровоснабжения и сердечной регуляции. Получается комплексная коморбидная проблема, в которой участвует весь организм.



Сложнее переносят нагрузки возрастные люди, у которых уже накоплен определённый груз заболеваний. Особенно если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В первую очередь страдают те структуры, в которых плохое кровоснабжение.

Поэтому перед любой нагрузкой необходимо немножко размяться: разогреть мышцы, слегка активизировать подвижность суставов, выполняя лёгкий курс разминочной гимнастики. Также нужно стараться правильно держать корпус во время работы с лопатой, не нагибаться, стараться пружинить при приседании, а ещё чередовать опорную ногу, неважно левша вы или правша. Это правило актуально при работе и с другими инструментами, например, с граблями.



Основная беда – наклоны и работа сидя. Это проблема не только для сосудов ног и спины, но и брюшной полости, шеи, головы.

Здесь рекомендации следующие: работа должна проводиться с упором не на наклон вперёд, а на полуприсед. Можно опуститься на колени и использовать коврик или специальные наколенники. Плюс через каждые 20 минут монотонной работы нужно делать перерывы. Походить по участку, порадоваться солнышку и хорошей погоде.

От боли не существует какой-то панацеи. Ни одно средство не избавит от неё мгновенно. Но человек, который имеет возможность активно влиять на боль, на воспаление, находится в более выгодной ситуации, по сравнению с пассивным человеком, который лежит и ждёт, пока боль пройдёт сама.

Вы можете использовать магнитотерапию как один из компонентов противоболевой терапии. Неоднократно доказано, что магнитное поле в терапевтических дозировках способно повлиять на снижение интенсивности болевого синдрома.

Магнитотерапия может улучшить кровоснабжение в тех мышцах, которые подверглись избыточной нагрузке во время работы в саду и огороде. Кроме этого, магнитное поле снимает спазм с мышц.



Появилось достаточно много современной аппаратуры, которая сочетает в себе эффективность и компактность.

Алмаг – это как раз то устройство, которое удовлетворяет требованиям, даёт анальгетический, и спазмолитический, и противовоспалительный эффекты.

Но учтите, что магнитное поле не действует сразу – приложил, боль ушла. Как любой метод лечения, он требует курсового воздействия.

Хорошо иметь Алмаг в домашней аптечке, но в самом начале лучше проконсультироваться с физиотерапевтом. У многих есть не просто аппарат Алмаг-01 с конкретным режимом работы, а Алмаг+ с тремя режимами работы. Врач обучит правильной работе с этим аппаратом.

Важно научиться правильно пользоваться Алмагом, потому что разные режимы дают разные эффекты. Вот в Алмаг+ есть отдельный обезболивающий режим, с которого и следует начинать действие. Там подобраны параметры таким образом, чтобы оказывать воздействие на периферические нервные рецепторы и проводники, не давать боли распространяться. Другие режимы дают хороший сосудистый и спазмолитический эффект, улучшают питание уставших мышц.

Магнитное поле хорошо тем, что действует мягко и постепенно. Оно имеет очень мало противопоказаний и при этом много плюсов. Поэтому многие останавливают свой выбор именно на магнитотерапии. Аппараты имеют хороший баланс эффективности и безопасности».









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::. прочитало: 80 | автор: sadovod | Вчера, 16:09 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.