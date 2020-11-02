

::. Рецепты салатов на любой вкус (С грядки на стол) | Рецепты Рецепты салатов на любой вкус (С грядки на стол)

Промытый салат заправляют сначала растительным маслом (подсолнечным, кукурузным, хлопковым или оливковым), соком лимона и уксуса, затем солят по вкусу. Можно добавить растертый солью чеснок и немного горчицы.

На 2 кочана салата берут 2 яйца, сваренных вкрутую, столовую ложку зелени (укропа, лука), сок лимона или уксус, сахар, 100-150 г сметаны, соль.



К промытым листьям салата добавляют огурцы, помидоры, сладкий перец, зелень укропа, лук, сок лимона или уксус, сахар, растительное масло, соль. Салат нужно солить в последнюю очередь, иначе листья становятся дряблыми.



Листья душистого лука хорошо моют в холодной воде, мелко нарезают, кладут в тарелку, солят. Добавляют немного укропа и петрушки, сваренные вкрутую 2-3 яйца. Все хорошо перемешать, полить сверху майонезом или сливками, аккуратно сложить в салатницу горкой. В салат можно положить и огурцы, порезанные кружочками, а также редис.

Пастернак (500 г) нарежьте дольками и потушите в небольшом количестве воды, добавив соль, уксус, по желанию - щепоточку сахара. Остудите, заправьте растительным маслом.



Тушеные в очень небольшом количестве воды дольки пастернака положить на сито, дайте воде стечь. Заправьте майонезом, затем положите немного петрушки и другой зелени. Салат можно оформить листьями зеленого салата и помидорами, нарезанными кусочками.



Возьмите 2-3 клубня топинамбура, тщательно промойте щеткой, лучше под проточной водой, т.к. на них бывает много земли. Быстро очистите тонкую кожицу, натрите на крупной терке, уложите в салатник, посолите по вкусу, добавьте сметану или майонез, посыпьте сверху зеленью петрушки, укропа, фенхеля или зеленым луком. Можно добавить в салат свежий или соленый огурец или сырую морковь, натертую на терке. Клубни топинамбура быстро темнеют после очистки, поэтому их следует сразу же опустить в подкисленную уксусом или лимонной кислотой воду. На вкусовых качествах это не отражается.



Хорошо отмытые и очищенные от кожицы корни катрана измельчают на мелкой терке. Яблоки режут мелкими кубиками, перемешивают их с катраном, заправляют сметаной, добавляют сок лимона, соль, сахар, украшают зеленью петрушки. На 3 ст. л. тертого катрана берут 50 г яблок, стакан сметаны, лимон, соль и сахар по вкусу.



Газета "САДОВОД"







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::. прочитало: 43 | автор: sadovod | Сегодня, 10:28 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.