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::. Сидерация (из книги А.И.Энгельгардта "Фосфориты и сидерация" 1891 г.) | Удобрения
Сидерация (из книги А.И.Энгельгардта "Фосфориты и сидерация" 1891 г.)
Под сидерацией понимают обогащение почвы азотом при содействии растущих на ней растений - удобрение почвы азотом без внесения извне азотистых веществ. Растения, обогащающие почву азотом, могут быть или азотособирателями (например, бобовые, способные связывать свободный азот атмосферного воздуха) или азотосберегателями, которые, поглощая готовые азотистые соединения (связанный азот), предохраняют почву от истощения азотом... и своими остатками обогащают верхние слои почвы. Сидерация может быть полная, когда выросшие на почве растения запахиваются на зеленое удобрение, или неполная, когда выросшие растения скашиваются на сено или на семена и увозятся, а запахивают только пожнивные остатки.
Для местностей с почвами, на которых клевер роскошно растет без удобрения навозом, это растение, обогащающее почву азотистыми веществами, может иметь огромное значение как сидерационное растение. Кроме разных видов клевера, есть еще и другие дикорастущие бобовые, например, желтая люцерна.
из книги А.И.Энгельгардта "Фосфориты и сидерация" 1891 г.)
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::. прочитало: 96 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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