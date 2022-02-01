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::. Что такое бактериальные удобрения, и зачем они нужны? | Удобрения
 Что такое бактериальные удобрения, и зачем они нужны?
Действительно, зачем нужны бактериальные удобрения? Ведь мы хорошо знаем, что для нормального развития любого растения необходимо создать оптимальные, или близкие к оптимальным условия: тепло, влага, свет и питание. Элементы питания, необходимые растениям – это азот, фосфор, калий, магний, кальций и другие, и в этом списке нет никаких бактерий.
 Бактериальные удобрения - препараты, в которых содержатся полезные для сельскохозяйственных растений почвенные микроорганизмы. При внесении этих удобрений в почве усиливаются биохимические процессы и улучшается корневое питание растений. Т.е. сами бактерии не являются питанием для растений, но в следствие их жизнедеятельности недоступные элементы питания почвы или атмосферного воздуха переходят в доступную для растений форму.
Широко применяются в сельском хозяйстве следующие бактериальные удобрения:
 Ризоторфин — препарат для предпосевной обработки семян бобовых: гороха, козлятника, клевера, люпина, донника, вики, люцерны, фасоли и др.
Основу препарата составляют клубеньковые бактерии, которые способны поселяться на корнях бобовых растений и фиксировать азот из атмосферного воздуха, и преобразовывать его в доступную для растений форму. В настоящее время Ризоторфин производится на основе стерильного торфа, а также и в жидком виде.
Удобрением для бобовых растений является
 Нитрагин. Его приготавливаютиз активной специфической для каждого вида растений этого семейства расы. Впервые препарат получен в 1896 в Германии.
Бактерии, проникая в корневые волоски, усиленно размножаются и образуют на корнях бобовых культур клубеньки. Бактерии связывают атмосферный азот, значительная часть которого становится доступной для растений. Нитрагин более эффективен при сочетании с минеральными и органическими удобрениями.
В отличие от вышеперечисленных препаратов Азотобактерин содержит бактерии, свободно живущие в почве, и способные фиксировать азот из воздуха микроорганизмы. Эти бактерии получают органические вещества из корневых выделений растений.
 Фосфоробактерин — порошок белого, светло-серого или желтоватого цвета, в котором содержатся в большом количестве (8,5—16 млрд в 1 г) спор микроорганизмов, способных переводить недоступные для растений органические фосфорные соединения в доступную для растений форму. Фосфоробактерин наиболее эффективен на фоне органических и минеральных удобрений.
 Биогумус – микробиологическое удобрение, содержащее микроорганизмы, которые при попадании в почву быстро размножаются, вырабатывают различные соединения, что приводит к вытеснению патогенной микрофлоры. Биогумус представляет собой черную, сыпучую почвоподобную массу, содержащую микроорганизмы, способные преобразовывать органические соединения в доступную для растений форму, а также содержащую макро и микроэлементы в доступной для растений форме.
П. Соколов





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