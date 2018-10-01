Ранний урожай закладывается осенью!

Весной, как известно, на садово-огородном участке уйма дел. Садовод крутится как белка в колесе. Времечко спрессовано - и то нужно, и это! И не как-нибудь, а вовремя и в срок. Опоздаешь - недоберешь многое осенью. А между тем у садовода имеется возможность хотя бы часть будущих весенних дел перенести на нынешнюю осень - стоит лишь воспользоваться агропрактикой подзимнего сева овощных культур - моркови, редиса, петрушки, щавеля, лука и т.д. Для этого осенью, после уборки урожая, необходимо отвести часть земельных грядок под будущий урожай следующего года. Для подзимнего посева овощей важно правильно выбрать место на участке - дабы избежать ненужного уноса семян с вешними водами. По возможности, почва участка должна быть заправлена органическим удобрением - перепревшим навозом, мелконарезанной соломой, торфом, остатками зеленого удобрения из семейств крестоцветных (капустных или бобовых) и неорганическим удобрением (фосфорно-калийным). Кислотность почвы с помощью известкования или гипсования должна быть доведена до нейтральной. Кроме того, желательно, чтобы участок с плодородной почвой легкого механического состава был защищен от холодных господствующих ветров. В сравнении с весенним, подзимний посев имеет ряд весомых преимуществ: полнее используется весенняя влага в почве, всходы весной появляются значительно раньше, растения меньше болеют, так как семена за зиму проходят стадию закалки, вовремя набухают и наклевываются из-за растянутой фазы контакта с почвенными стимуляторами роста. Подзимний посев позволяет получить раннюю пучковую морковь на 2 - 3 недели раньше, чем при весеннем севе, лук на перо в конце мая - начале июня, а лук-репку в конце июля - начале августа. Урожайность овощей подзимнего посева в 1,5 - 2 раза выше, чем урожайность овощей весеннего посева. Лучшие сроки для посева осенью наступают, когда температура почвы на глубине залегания семян (3 - 4 см) устойчиво снижается до (+) 2...4°С, а воздуха до О°С.

Для лучшего эффекта грядку с осенним подсевом желательно ввести весной под пленку - мульчирующую или тепличную. Желаем успеха!

Правила подзимнего посева овощей и цветов

А. Экошин

почвовед-эколог, кандидат наук

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»