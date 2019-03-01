



::. Как получить богатый урожай. Несколько полезных советов огороднику | Овощеводство Как получить богатый урожай. Несколько полезных советов огороднику

Культура коллективного сада и огорода требует одновременности, однообразности и тщательности проведения профилактических мероприятий.

Вместо ядохимикатов необходимо шире и полнее применять весь комплекс уже имеющихся биологических средств защиты растений от тлей, клещей, гусениц, гнилей. А к ним прибавлять местных извечных защитников: жаб, лягушек, жужелиц, божьих коровок и др. Сопротивляемость растений разнообразным инфекциям обычно падает на фоне слабого почвенного плодородия и недодачи элементов питания. Наукой установлено, что оптимально питаемые культуры способны не снижать урожай даже при поражении пятой части своего продуктивного аппарата. Необходимо усвоить и твердо следовать правилу: растения в течение вегетации должны получать питание выше их «прожиточного минимума» и в полном ассортименте всех нужных элементов. И получать строго по рекомендациям, а не по приглядке.

Любую почву недостаточно довести до окультуренного состояния, т. е. сделать ее приемлемой для всех видов растений по механическим, химическим и водно-воздушным свойствам. Но такое состояние надо и поддерживать ежесезонно. Если в химическом (питательном) отношении почве нужны органические вещества, известь и минеральные удобрения; в водно-воздушном - рыхлящие материалы и правильная обработка, то в структурно-механическом не следует отказываться от внесения в почву небольших количеств веществ-структурообразователей. Полезно для почв и внесение дробленых горных пород-цеолитов, которые одновременно содержат и ряд питательных элементов, легко усваиваемых растениями, и значительно экономят удобрения (особенно калийные и магниевые).

Напрямую водному режиму почвы (а с ним косвенно и пищевому) всегда помогали мульчирующие вещества. Нет резона отказываться от всех видов почвенной мульчи, как естественных (торф, древесные отходы), так и искусственных (черная пленка, крашеная светлая пленка). Чем больше будет развиваться овощеводство защищенного грунта (полностью или частично), тем полнее и разностороннее будут использоваться всевозможные пленочные материалы. Следует иметь в виду, что пленка полиэтиленовая является только одним из многочисленных синтетических материалов. Давно уже провели испытание (и с положительными результатами) поликарбоната и пленок цветных, пропускающих больше определенных лучей солнечного спектра, нужных тем или иным культурам.

При высоком уровне почвенного плодородия можно прибегать и к применению наиболее доступных и многократно положительно себя проявивших регуляторов ростовых процессов растений, среди которых должны быть как ускоряющие рост (стимуляторы) побегов и плодов, так и замедляющие (ретарданты).

Во второй половине двадцатого столетия количество способов подготовки овощных семян к посеву перевалило за полсотни. Многие из этих способов требуют сложного оборудования, но есть, и достаточно много, более простых, доступных и не менее эффективных. И если регуляторы роста мало эффективны на бедных почвах и при неблагоприятных условиях климата, то химические и иные виды обработок семян как раз и призваны выручить земледельцев в таких условиях.

Там, где это возможно, и по культурам менее сложным в семеноводстве, нельзя отказываться от получения собственных семян. А наибольшей благодарностью огородникам от налаживания этого процесса станет то, что растения из своих семян будут давать подходящие урожаи в самые неблагоприятные годы.

И почвы, и растения не сразу проявляют свои лучшие свойства и не в раз дают отдачу. Их надо к этому постоянно подводить. А это возможно только через знания. Нужны достаточные знания особенностей каждой почвы и биологических требований каждого вида растений. И тут нужно учиться: на лучших успехах соседей по участку, на собственном положительном опыте. Нужно штудировать специальную литературу, заходить на наш сайт? И подписаться на канал «Газета садовод».

Прежде чем научиться водить машину, изучают ее по частям, изучают теорию вождения и правила движения. Огородные растения и почвы посложнее любых машин, хотя бы потому, что те неизменны в своей конструкции, а «конструкция» почв и растений меняется непрерывно в течение каждой вегетации. Знать эти изменения и помогать им в нужном человеку направлении и состоит искусство получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Жизнь движется вперед, меняется и, в конечном счете, совершенствуется. Но неизменным остается труд на земле, в том числе и огородный.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.