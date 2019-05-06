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::. О сроках посева и возвратных заморозках | Овощеводство / Ваш сад
О сроках посева и возвратных заморозках
Хорошо, когда весна приходит дружная, с тихой и солнечной погодой. Когда почва, напившись талой воды, заветривается в срок, не пересыхая слишком быстро. Солнце весной встает рано, а уходит все позже и позже, словно бы подыгрывая нам, огородникам, мол, работайте сколько надо! Хорошее время, и руки стосковались по земле. Если погода в апреле - мае стоит очень теплая, всегда возникает соблазн отсеяться раньше срока. Никто еще, наверное, не забыл весну, когда весь апрель стояла солнечная погода с температурой за двадцать градусов тепла. Не знаю как вы, а я не удержалась и посеяла салат, редис в рекордно ранние сроки. Казалось бы, я уже много лет собираю природные приметы и подсказки, одна из которых ясно говорит: чем теплее апрель, тем сильнее заморозки в мае. И все же пошла на поводу у жаркого апреля. Как сейчас помню: вышла второго мая в сад, и пошел снег. Моя редиска, выдавшая уже по два настоящих листика, так и просидела всю ту весну под пленкой. Конечно, та весна - явная аномалия, как и последовавшее за ней уникально жаркое лето. Но заморозки до -5°С, увы, явление обычное на Северо-Западе вплоть до десятого июня. Чем же они страшны?
Все наши огородные посевы делятся на холодостойкие и теплолюбивые. Обычно считается, что холодостойкие растения переносят заморозки безболезненно. Это не совсем так. Во-первых, всходы более чувствительны к заморозку, чем растения, уже выкинувшие настоящий лист. В среднем всходы холодостойких растений без повреждений переносят длительный заморозок не ниже -1...-2°С. Самые чувствительные из них - свекла, брюква и цветная капуста, их рассада может погибнуть уже при -3°С. Горох, капуста белокочанная, лук, морковь, петрушка и укроп выдерживают заморозки до -5°С, но короткое время.
Естественно, теплолюбивые культуры повреждаются уже при -1°С, а, например, цветки томатов гибнут уже при 5°С. Кстати, насчет цветков: весной от заморозков страдают не только посевы и посадки в огороде, но и цветущие деревья и кустарники в саду. Из них самыми стойкими являются жимолость, цветки которой выдерживают заморозки до -7°С, и другие северяне - вишня степная, актинидия, смородина черная, калина и бузина. Самой слабой в этом отношении является садовая земляника, ее цветки чернеют уже при -1...-2°С. Но от такого слабого заморозка землянику легко спасти. Я помню, как в детстве, когда пленка была еще редкостью, а о нетканых материалах и слыхом не слыхивали, при угрозе заморозка мы всей семьей закрывали грядки с земляникой брезентом, газетами и даже просто «ополками» - выполотыми сорняками. И ни разу такое простейшее укрытие не подвело.
Приемы дымления эффективны в больших плодовых садах, а дождевание вообще нужно уметь проводить вовремя. Иначе эффект может быть прямо противоположный: ведь вода способна аккумулировать тепло, но, испаряясь, охлаждает влажные поверхности. Поэтому при резком падении температуры дождевальный полив следует повторять через каждые полчаса, чтобы пары воды не исчезали, а как бы укутывали землю.
  На самом деле, наверное, укрывание - самый надежный способ защиты от заморозков, особенно при наличии разнообразных укрывных материалов. Имея свой участок земли и живя в гармонии с окружающей природой, каждый садовод может подсмотреть фенологические подсказки, то есть прислушаться к самой земле и растениям. Приспособить к этим подсказкам свои посевы и посадки. Например, известно, что во время зацветания мать-и-мачехи можно начинать сев холодостойких корнеплодов и зеленных культур. Почему? Потому что цветение мать-и-мачехи начинается, когда температура почвы установится не ниже 5°С. Посадку картофеля рекомендуют вести, когда лист березы будет с ноготок. Это связано с тем, что температура почвы под картофель нужна не ниже 10°С, что как раз совпадает с развертыванием березового листа. Еще один хороший подсказчик - рябина лесная, это хитрое дерево не начинает цветения до установления безморозного периода. То есть, если рябина зацвела, то заморозков больше не будет.
А вот с цветением черемухи многие связывают обязательный период ночных заморозков, так называемые «черемуховые холода». Иногда заморозки в этот период объясняют прохождением льда по Неве. На самом же деле, возможные заморозки связаны с господствующими в этот период холодными северо-восточными ветрами. Это еще один момент, на который следует обратить внимание: если направление ветра поменялось на северное или восточное, ожидайте заморозка. Особенно если к вечеру погода разъяснилась, и небо очистилось, а температура воздуха упала.
Если ваш участок расположен в низине, то холодный воздух, а с ним и заморозок, будет скатываться с возвышенности в вашу сторону. Если рельеф схода холода ясно просматривается, в этом случае может помочь заградительное дымление. То есть дымокуры располагают так, чтобы отсечь холодный поток. Дымление следует начинать при явном падении температуры. Правда, насколько мне известно, в большинстве садоводств разведение костров в весенне-летний период запрещено. Так что пусть этот метод останется только на экстренный случай, поскольку дымокуры не следует оставлять без присмотра.
И последнее, хочу заметить, что укрытие растений пленкой не защищает от заморозка само по себе, важна прослойка воздуха под пленкой. При угрозе заморозка растения в теплицах можно дополнительно укрыть на ночь газетными листами, которые являются хорошим теплоизолятором, не хуже чем нетканый материал.
А. Кремнева, агроном
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::. прочитало: 244 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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