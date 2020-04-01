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::. Способы борьбы с сорняками | Овощеводство
Способы борьбы с сорняками
Бороться с сорняками можно различными агротехническими средствами. Во-первых, прополка. Это трудоемкая работа, но самая действенная, если проводить ее вовремя и правильно.
Наибольший эффект дает ранняя прополка, когда сорняки еще не успели завязать семена. Выполотую траву надо обязательно подсушить, а затем убрать в компостную яму, если выполотые сорняки оставлять на земле, то их семена могут доразвиться в кучах, осыпаться и вновь засорить почву. Эффективна озимая перекопка. После уборки урожая перекопайте участок и под зиму оставьте его чистым от сорняков. Весной дождитесь, когда начнут появляться сорняки, и вновь перекопайте. Хорошим способом защиты огорода от сорняков являются сидераты, они подавляют сорняки,  и обогащают почву. Сеют их сразу после сбора урожая. Применять гербициды (химические препараты для борьбы с сорняками) не советуем: это дорого и вредно для почвы и для вашего здоровья.





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::. прочитало: 142 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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