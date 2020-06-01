







::. ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ: огородные заботы в июне | Овощеводство ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ: огородные заботы в июне

Завершается высадка растений в закрытый и открытый грунт. В надежде на теплое лето некоторые огородники высаживают растения томата в открытый грунт, поверхность грядки выравнивают и в каждую лунку кладут по 0,5 кг перегноя (компоста) и столовой ложке суперфосфата. Небольшую рассаду помещают вертикально, углубляя на 4-5 см более чем ранее. У переросшей рассады обрывают часть нижних листьев и располагают на ту же глубину, но наклонно (верхушками в одну сторону). Высаживая капусту, обращают внимание на корневую систему. Если на корнях имеются наросты килы, то такие растения бракуют. При заселении корневой системы личинками капустной мухи и дефиците рассады растения можно использовать для посадки, но предварительно необходимо тщательно промыть их в воде, а затем обмакнуть в болтушку из глины и коровяка (органическое удобрение стимулирует ее развитие). Рассаду капусты высаживают в почву до первых листьев (60x60 см) и, если участок не защищен от ветра, наклоняют в направлении преобладающих ветров. Стараются не засыпать землей сердечко - точку роста. Корневую систему рассады брюквы также обмакивают в болтушку, после чего высаживают в сдвоенные ряды (расстояние между рядами 45 см, между растениями - 20-30 см).

Световой режим длинных июньских дней и дождливая погода благоприятствуют укоренению рассады и ее быстрому росту. При отсутствии дождей регулярный полив обязателен. Каждую декаду капусту подкармливают раствором азотного минерального (например, мочевины) или органического удобрения. Эти подкормки целесообразно проводить после полива или дождя, затем неплохо окучить растения. Немало хлопот огороднику может доставить цветная капуста. В сухую погоду ее следует обильно поливать, притенять молодые соцветия от прямых солнечных лучей, а для формирования крупных и нежных головок подкормки должны содержать также бор и молибден.

В Ленинградской области в первой половине июня возможны значительные колебания температуры из-за вторжения антициклонов, холодные утренники и возвратные заморозки, из-за чего могут пострадать даже растения, находящиеся в теплицах и парниках. Защищают теплолюбивые культуры с помощью пленки или нетканого материала, а также стеклянных банок, пластиковых бутылей, разрезанных поперек. Особенно тщательно укрывают единичные растения, посаженные на огороде в открытом грунте (например, сырой травой). Специалисты также рекомендуют делать дождевание или дымление, если ожидается понижение температуры до -2...-4°С. Некоторые огородники высевают в первой половине июня в открытый грунт семена цветной капусты и брокколи для осеннего урожая, а также скороспелых сортов кольраби. В течение июня можно высевать также пекинскую, китайскую и японскую капусты. Если заморозки ожидаются ниже - З...-4°С, то лучше молодую рассаду капусты укрыть. Когда опасность возвратных заморозков минует, высаживают рассаду теплолюбивых культур - томата, огурца, кабачка, патиссона, тыквы - и рассаду среднеспелых сортов капусты (почва уже прогрета более 10°С на глубине 8-10 см).



Серьезная работа огородника - борьба с полчищами сосущих и грызущих вредителей - всевозможными жуками, бабочками, мухами и др. - которые в этот период переселяются с сорной растительности на огородные культуры. Никакие укрывные материалы не спасают крестоцветные растения от этой напасти: насекомые обязательно найдут в них щелочки или дырочки, чтобы добраться до пищи. Первые 10-15 дней после высадки в открытый грунт рассаду крестоцветных культур берегут от крестоцветных блошек. Эти жучки превращают молодые нежные листочки в «кружево». Отдельные огородники применяют против них рано утром (при росе) опудривание растений смесью золы и табачной пыли (4:1). Но эту операцию необходимо повторять неоднократно, так как смесь смывается поливной водой, дождем или просто сносится ветром.

Если удалось спасти рассаду крестоцветных культур от первого поколения весенней мухи, не успокаивайтесь - через 13-15 дней появится летняя капустная муха и немного позже, в зависимости от погодных условий, второе поколение весенней мухи. Иногда для борьбы с капустными мухами каждые 5 дней отгребают от стеблей землю в радиусе 4-5 см, так как в ней возможны кладки (с мелкими яйцами) или отродившиеся личинки. Но это слишком обременительная работа, предпочтительнее использовать «воротнички» из бумаги, укрепленные вокруг) стеблей. Поврежденные мухой растения легко заметить: они отстают в росте, вянут, а листья приобретают фиолетовый оттенок. Как правило, спасать такие растения уже поздно. Их остается только уничтожать вместе с поселившимися на них вредителями. Внедряясь в корнеплоды брюквы, репы, редиса, редьки и турнепса, личинки сильно повреждают их. Отпугнуть мух можно, обработав растения растворами анометрина (0,2%), дециса (0,3%) или другими разрешенными для приусадебного сектора препаратами. На растениях ранней капусты выбирают гусениц капустной и репной белянок и капустной моли. Следят за возможным проявлением килы на молодых растениях крестоцветных: скрытый период развития этого вредоносного грибного заболевания продолжается после высадки рассады около 2-3 недель: внешне микоз на рассаде проявляется в виде ее увядания в жаркие полуденные часы и образования на корневой системе наростов.

А. Михайлов, канд. биол. Наук

Газета «САДОВОД»









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::. прочитало: 36 | автор: sadovod | Сегодня, 13:38 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.