Огородные заботы в июле

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Наступает период сбора урожая плодов перца. Известно, что их техническая зрелость наступает спустя 5-6 недель после формирования завязей. Специалисты не рекомендуют держать плоды перца на растениях слишком долго (то есть доводить до полного созревания), так как на это тратится слишком много питательных веществ, в результате чего урожай может снизиться на треть. Плоды следует снимать еженедельно: тогда остальные плоды и завязи не испытывают недостатка в питании. В конце июля ночные температуры могут сильно понизиться, из-за чего растения перца сбрасывают завязи и даже плоды.

В этот период вегетации овощные растения сильно повреждаются голыми слизнями, которые являются многоядными вредителями - повреждают более 150 видов культурных растений, выращиваемых в условиях открытого и закрытого грунта. Как правило, они выползают из своих укрытий в ночное время, днем их можно встретить преимущественно в теплую и сырую (или пасмурную) погоду. Вредоносность слизней велика. Они выгрызают в листьях неправильной формы отверстия, оставляя нетронутыми лишь черешок и крупные жилки. Определить наличие питающихся ночью слизней можно также по блестящим полоскам засохшей слизи на листьях. На молодых корнеплодах, на плодах томата и огурца слизни выгрызают ямки различной формы и размеров. У капусты они повреждают поверхностные и приземные листья, а также выгрызают глубокие углубления в кочане. Особенно любят салат, капусту, перец сладкий, горох, фасоль, могут надгрызать и тыкву. Часто урожай растительной продукции, поврежденной слизнями даже в небольшой степени, оказывается загрязненным слизью и экскрементами моллюсков, из-за чего теряет товарные качества и становится непригодным для закладки на хранение. За сутки слизень способен потребить пищу, масса которой превышает его вес в 30-40 раз. С наступлением дня вредители прячутся в укромных влажных тенистых местах - под досками, камнями, комьями земли, в трещинах почвы, под широколистными растениями. При борьбе с ними своевременно уничтожают сорняки, особенно вокруг парников и теплиц. Слизни могут прятаться под выполотыми сорняками, поэтому прополотую растительность лучше сразу убирать с участка. Чтобы растения меньше повреждались моллюсками, загущенные посадки разрежают, скашивают траву на межах, а также проводят мероприятия, способствующие снижению высокой влажности на участке. Слизней можно собирать вручную, особенно когда удается привлечь их в какое-то определенное место (например, почву обильно поливают и устанавливают над ней укрытие). С целью их уничтожения междурядья опыляют (вечернее время) смесью золы и хлорной или гашеной извести (4:1). Эффективно опрыскивать места большого скопления слизней раствором нашатырного спирта - 4-6 ст. ложек на ведро воды. В борьбе с моллюсками применяют метальдегид, который раскладывают в виде сухих гранул (6%) или опрыскивают растения его раствором. Эти гранулы привлекают вредителей на расстоянии до 0,5 м: слизни отыскивают их и поедают. Моллюскоцид попадает в пищеварительный тракт и ведет себя как кишечный яд. Эту операцию надо проводить не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая.

А. Михайлов, канд. бнол, наук

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 7 | автор: sadovod | Сегодня, 12:13 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.