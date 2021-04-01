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::. Мелотрия шершавая | Овощеводство
Мелотрия шершавая
Мелотрия шершавая (Melotria shcarba) – один из 80 видов рода мелотрия (семейство тыквенных), распространенных в тропиках. Это малоизвестное нашим огородникам однолетнее травянистое растение, формирующее плети длиной до 3 м. Листья остроконечные, треугольной формы, опушенные. Цветки желтые, раздельнополые. Если женские цветки расположены одиночно, то мужские собраны в узлах по несколько штук. Мелотрия имеет свойство быстро разрастаться (сильное боковое ветвление). При этом боковые побеги укореняются. Очень цепкие шершавые усики, расположенные в пазухах листьев, способны закрепиться на любой опоре.
Мелотрия может использоваться как декоративная культура. Ею можно декорировать беседки, стены домика, бани, да и просто забор. Ее чрезвычайно нарядная зелень не тускнеет до заморозков. Правда, растения теплолюбивы, требуют плодородных, легких почв и достаточно света. Словом, выращивают мелотрию так же, как огурец. В средней полосе России, а особенно на Северо-Западе, мелотрию высевают на рассаду с последней декады апреля до середины мая, в зависимости от того, когда ее можно высаживать в закрытый грунт (культивационные сооружения), либо в открытый грунт, т. е. когда закончатся заморозки.
 Высаживают рассаду в возрасте 25-30 дней. На Северо-Западе это обычно конец мая – начало июня. Располагают растения на узких грядках с южной стороны построек, около заборов рядовым способом, через 30-35 см в ряду. Для мелотрии необходима вертикальная шпалера. Уход заключается в поливах, прополках, подкормках.
 Защита растений практически не требуется, т. к. вредители и болезни пока не «раскусили» этого пришельца. Для получения мощной вегетативной массы в декоративных целях мелотрию в начале сезона подкармливают с преобладанием азотных удобрений, а для получения «огурчиков» – в начале сезона комплексными, а с конца июня – в июле – фосфорно-калийными удобрениями. Культура очень продуктивна – в каждом узле плети образуются светло-зеленые плодики 1,5-2,5 см длиной, с плотной кожицей и оригинальным кисловатым вкусом, напоминающим огурец. Использовать их (для засола, маринования) лучше недозрелыми, до развития в них семян. До недавнего времени об этой новинке не знало большинство россиян. Сейчас ситуация изменилась – в Госреестре РФ за 2006 г. зарегистрирован сорт Колибри, семена доступны желающим.
Так что дерзайте, удивляйте и удивляйтесь! Хороших вам урожаев и доброго здоровья!
 В. Алексеев, канд. с.-х. наук
Газета "САДОВОД"




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::. прочитало: 136 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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