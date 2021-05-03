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::. Потери урожая от неблагоприятных факторов | Овощеводство
Потери урожая от  неблагоприятных факторов
Затрата любых биохимических соединений не на ту цель, для которой они предназначались и создает микропотери в урожайных величинах. Кроме того непроизводительные траты веществ и внутрирастительной энергии в определенной степени расстраивают нормальный обмен веществ в растениях.
Представим себе некоторую ситуацию.
Температура воздуха резко падает, оставаясь низкой в течение двух-трех суток. Вслед за воздухом охлаждается тепличный грунт, а еще более – почва открытых участков. Снижение температуры корнеобитаемого слоя всего неблагоприятнее отражается на поглощении корнями фосфора. Временный недостаток фосфора тут же скажется на процессах генеративного развития растений и нарастании самих корней. Долю поглощаемого фосфора могут занять азот и калий, которые не страдают от пониженных температур. Большое поступление в растения калия может вызвать недопоступление магния, что повлияет на образование в листьях хлорофилла, а через него на снижение интенсивности фотосинтеза. Таким образом, смещение температуры влечет несколько нарушений питания растений – основы их урожаев.
Если при выращивании в искусственных условиях при постоянстве факторов среды растениям нет необходимости «заботиться» о чем-то другом, кроме формирования урожая, близкого к потенциально возможному, то у культур в обычных условиях с неизбежностью должны присутствовать «заботы» о преодолении неблагоприятных ростовых моментов и отвлечение на них урожайных ресурсов. Никто не определял, сколько таких неблагоприятностей испытывают растения на грядах и в теплицах, но они могут иметь место буквально в каждый день вегетации.
Проявления на листьях или побегах растений недостатков элементов питания нередко бывает следствием нарушения оптимальных границ освещенности, температуры или влажности. По этим причинам растения и могут не[1]дополучать какой-то элемент питания. Хотя этого элемента может быть и достаточно в почве, но он не способен нормально поглощаться корнями из-за нарушения соотношения всех элементов в корнеобитаемой зоне. Сопутствовать разладу в питании может и изменение кислотности почвы. Человеку под силу предупредить пищевые неприятности растений и своевременно помочь им. Но для этого нужны достаточные знания, опыт и даже рождающаяся на их основе интуиция. Стремление же быстрее дать растениям не[1]достающий элемент с высокой дозой содержащего его удобрения может привести и к нарушению поступления другого (или других) элементов. Оптимизация любого явления требует предельной осторожности.
Урожайные потери могут быть обусловлены и размерами растений. Низкорослые культуры находятся в одной климатической зоне, а высокорослые не менее, чем в двух. Так, тепличным огурцам колебания параметров микроклимата способны больше вредить в верхней зоне, чем расположенной в средней части стебля на шпалере. Верхняя зона может вредить нижней значительным затенением из-за чрезмерного разрастания листьев, но в то же время предохраняет от перегревов и излишнего испарения влаги, что дает возможность этой зоне ритмичнее проявлять плодоношение. Научными исследованиями установлено, что у растений при значительных изменениях условий внешней среды имеется определенный (от минут до часов) период привыкания к новому. За это время происходят изменения химических реакций в растениях, перестройка клеточных структур, появление приспособительных механизмов. Конечно, все эти изменения направлены, прежде всего, на выживание растительного организма в новых условиях и лишь во вторую очередь – на урожай.
 Сильные колебания температур воздуха не всегда однозначно вредят растениям. Например, значительные падения ночных температур по сравнению с дневными у томатов позволяют пыльце сохранить жизнеспособность, растению образовывать более сложные кисти. Хотя процент завязывания плодов в каждой отдельной кисти падает, но общее количество плодов на растении и их совокупная масса возрастают. Полезные для урожая изменения параметров микроклимата в огуречных теплицах выражаются в устраиваемых полуденных одно-двухчаовых припарках, когда от подъема влажности воздуха и концентрации углекислого газа при высокой температуре, опыляемые огурцы увеличивают образование женских цветков.
Если поддерживать каждую культуру правильным минеральным питанием в течение большей части вегетационного периода, то это поможет избежать существенных потерь урожаев при любых выходах параметров среды за границы их оптимальных значений. Но нужно, чтобы каждый из элементов питания присутствовал в почве в достатке во все моменты наибольших потребностей в нем. Очень серьезную опасность для роста и развития растений представляет ситуация, когда они, начиная применяться к изменившимся условиям среды, сталкиваются с резким противоположным поворотом климата. Затраты энергии на первое приспособление оказываются напрасными, а ресурсов для нового может оказаться недостаточно. И тогда нарушения в обмене веществ могут стать необратимыми. И все-таки высочайшая пластичность организмов овощных растений позволяет им почти всегда с честью выходить из испытаний и радовать человека своими урожаями.
Э. Феофилов, засл. агроном России



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::. прочитало: 89 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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