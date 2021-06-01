Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Потери урожая: причины и следствия | Овощеводство
Потери урожая: причины и следствия
НЕДОСТАТОК КИСЛОРОДА В ПОЧВЕ – угнетение ростовых процессов корней, начиная с проростков, ослабление ветвления корней; – образование зачатков придаточных корней у основания стеблей огурцов и других культур; – выход корней на поверхность; – снижение поступления воды в надземные органы растений; – усиление расхода растениями углеводов; – снижение количества микроорганизмов в корневой зоне; – утончение стенок корневых клеток; – выделение корнями ряда кислот (щавелевой, уксусной и др.), связывающих и делающих недоступными некоторые питательные элементы.
ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОЧВЕННОГО РАСТВОРА – увеличение поглощения растениями хлоридов, особо угнетающих ростовые процессы молодых растений; – снижение продуктивности культур; – меньшая доступность воды для корней; – разбалансировка соотношения элементов питания в растениях, нарушение обмена веществ.
ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВЫ ОДНИМ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ – затруднения в поглощении корнями отдельных элементов; слабое побегообразование, прекращение роста верхушек огуречных растений, слабое плодообразование, подвядание листьев днем с восстановлением тургора к утру; – высокая вероятность поражения корней болезнями.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ВОЗДУХЕ – снижение интенсивности фотосинтеза, нарушение соотношения прибыли и убыли органических соединений в растениях; – приостановка или полное прекращение процессов роста и развития всех частей растений.
ВРЕДНЫЕ ГАЗЫ В ВОЗДУХЕ – нарушения в росте и развитии растений; – отмирание отдельных листовых тканей из-за отравления клеток; – возможность повышения кислотности почвы от сернистых газов; – разрушение хлорофилла с падением интенсивности фотосинтеза; – нарушение деятельности устьичных клеток листьев.
 СОРНЯКИ – конкуренция за элементы питания; – иссушение почвы; – затенение культурных растений; – заглушение всходов медленно прорастающих овощей (морковь и др.); – увеличение опасности повреждения культур болезнями и вредителями.
ЗАМОРОЗКИ – возможность частичной или полной гибели растений; – прерывание процессов роста и развития; – пересадка (пересев) культур; – отдаление сроков раннего урожая.
 НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА – потребность в дополнительных способах подготовки к посеву; – излишний расход посевного материала; – нарушение сроков и неравномерность всходов культур; – ослабленная рассада.
МЕЛКИЙ ПОСЕВ – гибель проростков от подсыхания верхнего слоя почвы; – дополнительные меры по поддержанию влажности почвы до появления всходов; – вымывание семян от поливов, нарушение посевных рядков.
 ГЛУБОКИЙ ПОСЕВ – задержка появления всходов; – возможная неравномерность (изреженность) всходов; – гибель семян от неблагоприятных почвенных условий; – удлинение округлых корнеплодов редиса. ОБРЫВ КОРНЕЙ ПРИ ПОСАДКЕ – нарушение сложившегося соотношения между подземной и надземной частями растений; – необходимость удаления части листовых пластинок рассады капусты; – дополнительное время на восстановление корневой системы; – сдвиг раннего урожая на более поздние сроки; – опасность поражения растений болезнями и заморозками.
Э Феофилов, засл. агроном России






Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 59 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июнь 2021 (4)
Май 2021 (23)
Апрель 2021 (22)
Март 2021 (22)
Февраль 2021 (20)
Январь 2021 (18)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"