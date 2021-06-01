|Потери урожая: причины и следствия
НЕДОСТАТОК КИСЛОРОДА В ПОЧВЕ – угнетение ростовых процессов корней, начиная с проростков, ослабление ветвления корней; – образование зачатков придаточных корней у основания стеблей огурцов и других культур; – выход корней на поверхность; – снижение поступления воды в надземные органы растений; – усиление расхода растениями углеводов; – снижение количества микроорганизмов в корневой зоне; – утончение стенок корневых клеток; – выделение корнями ряда кислот (щавелевой, уксусной и др.), связывающих и делающих недоступными некоторые питательные элементы.
ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОЧВЕННОГО РАСТВОРА – увеличение поглощения растениями хлоридов, особо угнетающих ростовые процессы молодых растений; – снижение продуктивности культур; – меньшая доступность воды для корней; – разбалансировка соотношения элементов питания в растениях, нарушение обмена веществ.
ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВЫ ОДНИМ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ – затруднения в поглощении корнями отдельных элементов; слабое побегообразование, прекращение роста верхушек огуречных растений, слабое плодообразование, подвядание листьев днем с восстановлением тургора к утру; – высокая вероятность поражения корней болезнями.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ВОЗДУХЕ – снижение интенсивности фотосинтеза, нарушение соотношения прибыли и убыли органических соединений в растениях; – приостановка или полное прекращение процессов роста и развития всех частей растений.
ВРЕДНЫЕ ГАЗЫ В ВОЗДУХЕ – нарушения в росте и развитии растений; – отмирание отдельных листовых тканей из-за отравления клеток; – возможность повышения кислотности почвы от сернистых газов; – разрушение хлорофилла с падением интенсивности фотосинтеза; – нарушение деятельности устьичных клеток листьев.
СОРНЯКИ – конкуренция за элементы питания; – иссушение почвы; – затенение культурных растений; – заглушение всходов медленно прорастающих овощей (морковь и др.); – увеличение опасности повреждения культур болезнями и вредителями.
ЗАМОРОЗКИ – возможность частичной или полной гибели растений; – прерывание процессов роста и развития; – пересадка (пересев) культур; – отдаление сроков раннего урожая.
НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА – потребность в дополнительных способах подготовки к посеву; – излишний расход посевного материала; – нарушение сроков и неравномерность всходов культур; – ослабленная рассада.
МЕЛКИЙ ПОСЕВ – гибель проростков от подсыхания верхнего слоя почвы; – дополнительные меры по поддержанию влажности почвы до появления всходов; – вымывание семян от поливов, нарушение посевных рядков.
ГЛУБОКИЙ ПОСЕВ – задержка появления всходов; – возможная неравномерность (изреженность) всходов; – гибель семян от неблагоприятных почвенных условий; – удлинение округлых корнеплодов редиса. ОБРЫВ КОРНЕЙ ПРИ ПОСАДКЕ – нарушение сложившегося соотношения между подземной и надземной частями растений; – необходимость удаления части листовых пластинок рассады капусты; – дополнительное время на восстановление корневой системы; – сдвиг раннего урожая на более поздние сроки; – опасность поражения растений болезнями и заморозками.
Э Феофилов, засл. агроном России
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