



::. Потери урожая: причины и следствия | Овощеводство Потери урожая: причины и следствия

НЕДОСТАТОК КИСЛОРОДА В ПОЧВЕ – угнетение ростовых процессов корней, начиная с проростков, ослабление ветвления корней; – образование зачатков придаточных корней у основания стеблей огурцов и других культур; – выход корней на поверхность; – снижение поступления воды в надземные органы растений; – усиление расхода растениями углеводов; – снижение количества микроорганизмов в корневой зоне; – утончение стенок корневых клеток; – выделение корнями ряда кислот (щавелевой, уксусной и др.), связывающих и делающих недоступными некоторые питательные элементы.

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОЧВЕННОГО РАСТВОРА – увеличение поглощения растениями хлоридов, особо угнетающих ростовые процессы молодых растений; – снижение продуктивности культур; – меньшая доступность воды для корней; – разбалансировка соотношения элементов питания в растениях, нарушение обмена веществ.

ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВЫ ОДНИМ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ – затруднения в поглощении корнями отдельных элементов; слабое побегообразование, прекращение роста верхушек огуречных растений, слабое плодообразование, подвядание листьев днем с восстановлением тургора к утру; – высокая вероятность поражения корней болезнями.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ВОЗДУХЕ – снижение интенсивности фотосинтеза, нарушение соотношения прибыли и убыли органических соединений в растениях; – приостановка или полное прекращение процессов роста и развития всех частей растений.

ВРЕДНЫЕ ГАЗЫ В ВОЗДУХЕ – нарушения в росте и развитии растений; – отмирание отдельных листовых тканей из-за отравления клеток; – возможность повышения кислотности почвы от сернистых газов; – разрушение хлорофилла с падением интенсивности фотосинтеза; – нарушение деятельности устьичных клеток листьев.

СОРНЯКИ – конкуренция за элементы питания; – иссушение почвы; – затенение культурных растений; – заглушение всходов медленно прорастающих овощей (морковь и др.); – увеличение опасности повреждения культур болезнями и вредителями.

ЗАМОРОЗКИ – возможность частичной или полной гибели растений; – прерывание процессов роста и развития; – пересадка (пересев) культур; – отдаление сроков раннего урожая.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА – потребность в дополнительных способах подготовки к посеву; – излишний расход посевного материала; – нарушение сроков и неравномерность всходов культур; – ослабленная рассада.

МЕЛКИЙ ПОСЕВ – гибель проростков от подсыхания верхнего слоя почвы; – дополнительные меры по поддержанию влажности почвы до появления всходов; – вымывание семян от поливов, нарушение посевных рядков.

ГЛУБОКИЙ ПОСЕВ – задержка появления всходов; – возможная неравномерность (изреженность) всходов; – гибель семян от неблагоприятных почвенных условий; – удлинение округлых корнеплодов редиса. ОБРЫВ КОРНЕЙ ПРИ ПОСАДКЕ – нарушение сложившегося соотношения между подземной и надземной частями растений; – необходимость удаления части листовых пластинок рассады капусты; – дополнительное время на восстановление корневой системы; – сдвиг раннего урожая на более поздние сроки; – опасность поражения растений болезнями и заморозками.

Э Феофилов, засл. агроном России













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::. прочитало: 59 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.