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::. Последствия неблагоприятных факторов для овощных растений | Овощеводство / Здоровье дачного участка
Последствия неблагоприятных факторов для овощных растений
Любому овощному растению за ежегодные циклы роста и развития приходится испытывать влияние внешних факторов среды, определяющих в совокупности его продуктивность. К сожалению, факторов неблагоприятных всегда оказывается больше. Поэтому нелишним будет в новом огородном сезоне напомнить об их последствиях.
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА – прекращение прироста органических веществ в растениях из-за снижения фотосинтеза и усиления дыхания; – перегрев листьев огурцов и их завядание (потеря тургора); – усиление испарения листьев и расхода влаги растениями; – снижение образования витамина C; – повреждение верхушек побегов огурцов, пожелтение местами плодов опыляемых огурцов, возможность проявления антракноза; – опадение цветков и затруднения в оплодотворении томатов, прекращение образования ликопина и каротина и образование зеленых пятен у плодоножек томатных плодов; – ожоги на верхушках плодов перцев; – проявление болезней увядания перцев и баклажанов; – преждевременная цветушность шпината, редиса и других культур; – образование у цветной капусты мелких головок; – задержка роста листьев репчатого лука; – появление специфического привкуса у репы; – ночная повышенная температура ослабляет рассаду. Для разных культур высокой или повышенной считается температура от 25 до 40°C.
НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА – остановка в росте и развитии из-за ограничения способности клеток к делению; – нарушение обмена веществ; – заторможенность дыхательных процессов; – медленное и неполное открытие устьиц; – повышение влажности воздуха с конденсацией воды на листьях; – отмирание растений, зараженных вирусами; – прекращение опыления цветков томатов и размягчение плодов до созревания; – укороченные междоузлия у огурцов, возможное поражение оливковой пятнистостью плодов и стеблей, а также мучнистая роса на листьях; – корневые гнили, опадение бутонов и листьев у перцев; – раннее формирование цветоносов сельдерея. Низкой считается темпера[1]тура от 10 до 15°C.
НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ – затруднение поглощения воды и элементов питания; – преобладание процессов распада веществ над их образованием (синтезом) и накопление в клетках ядовитых веществ; – препятствие передвижению азота из корней в надземные органы и первичному восстановлению нитратов; – возможность возникновения корневых гнилей.[1]
ВЫСОКАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА – опадение цветков у фасоли; – слабое плодообразование томатов из-за плохого опыления; – концентрические трещины на томатных плодах при созревании; – возможность появления тли на томатах; – грибные заболевания томатов и огурцов.
 СУХОСТЬ ВОЗДУХА – усиление испарения воды листьями растений с нарушением движения влаги по корням, стеблям и черешкам; возможность поражения огурцов паутинным клещом; – опадение цветков фасоли; – появление горечи в листьях, преждевременная цветушность у кочанного салата. Высокой и низкой влажностью воздуха считаются превышение на продолжительное время оптимальных для каждой культуры показателей этих величин.
ИЗБЫТОК ВЛАГИ В ПОЧВЕ – вымывание элементов питания в подпочву и их недоступность растениям; – проявления недостатка элементов питания у культур; – недостаток воздуха для корней, ухудшение их дыхания от нехватки кислорода; – вымокание растений; корневые гнили и болезни увядания; – возможное заиление поверхности почвы; – приостановка роста кочанной капусты; – загнивание клубней картофеля; – растрескивание плодов тепличной дыни.
НЕДОСТАТОК ВЛАГИ В ПОЧВЕ – нарушения в поглощении воды и питательных веществ корнями растений; – иссушение нижних слоев корнеобитания; – замедление роста от неполного растяжения клеток растений, повышение концентрации клеточного сока; – увядание листьев; – закрытие части устьиц; – преждевременная цветушность шпината, редиса и других культур, огрубение и потеря вкуса корнеплодами хрена;
 – опадение бутонов и цветков бобовых, пасленовых и других растений; – раннее образование мелкой луковицы репчатого лука; – появление острого привкуса у репы, редьки, брюквы; – формирование мелких головок цветной капусты; – слабое плодообразование плодов томатов, огурцов, снижение их массы; – образование зеленовато-желтых пятен на томатных плодах; – образование сухих и бурых пятен на плодах перца.
 Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 32 | автор: sadovod | Сегодня, 10:18 | Комментариев 0 |
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