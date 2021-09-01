



::. Тыквенные культуры на шпалерах: за и против | Овощеводство / огурец Тыквенные культуры на шпалерах: за и против

Кто следит за свежей агролитературой для ее практического применения на своем участке, не может не заметить, что почти все рекомендации, касающиеся тыквенных, посвящены выращиванию этих культур на шпалерах. Только о таких способах и пишут. Агроприем, конечно, хороший, оспаривать его никто не собирается, но всегда ли это справедливо?

Вот, к примеру, огурец из семейства тыквенных. Где ему лучше размещаться для вегетации – в естественном, природном положении или на шпалере?

Дипломированный специалист скажет – конечно же, на шпалере, а опытный огородник, лично взращивающий огурцы, парирует: нет, не всегда и не везде. Присмотримся к росту и развитию грунтовых огурцов. Подчеркиваю – не гибридов огурцов, которые мы сегодня только и выращиваем. Тут однозначно нужны шпалеры. Но огурцы ли это?

Вкус настоящих огурцов помнят лишь пожилые люди. Настоящие, природные огурцы никаких шпалер не приемлют, а стараются заползти по поверхности почвы в травостой и там прекрасно себя чувствуют, давая свежие, здоровые плоды. К таким огурцам можно отнести старинный русский сорт Муромский. Именно Муромский, а не Муромский-36. Последний – гибрид огурца, уже со своими особенностями. Что это за особенности мы уже знаем – вроде огурец, как огурец, а вот вкус лишь отдаленно напоминает огуречный. А другого вкуса мы, зачастую, уже и не знаем.

Поговорим о физиологии тыквенных хотя бы поверхностно, не вдаваясь в научные определения. Как развивается это растение в природе? Оно старается расположить свои плети с цветками у почвы, спуская их с пресловутой шпалеры. Вот сейчас вошло в агрономическую моду возделывать тыквенные – тыквы, кабачки, огурцы, а также дыни – на компостных кучах. Если же подойти объективно, то компостник высотой до 1,5 м тоже своеобразная «шпалера», только земляная – то есть растение поднято над почвой, землей, компостом, перегноем. Почему же оно не развивается полностью на этой «шпалере», а опускает плети вниз к земле, по которой они ползут со своими цветками и завязями? Я полагаю, что это заложено в них самой природой. Мы эту естественную установку обошли и подняли плети вверх на шпалеры. Если они очень длинные, то через перекладины наверху опускаем их уже вниз. На этих плетях болтаются огурцы, тыквы, дыни, арбузы в капроновых сетках, чтобы плоды не оборвались при наливе. Все это ново, удобно для ухода за растениями и агроприем поощряется, приходят хвалебные отзывы об урожае и т. п. Но есть в вековой практике огородничества и другой способ выращивания этих растений – не на шпалерах, а прямо на земле – нашей кормилице. Способ древний – прежде так всегда возделывали тыквенные и бахчевые. Нас информируют, что монахи монастыря на о. Валаам, а это уже Крайний север, выращивали у себя арбузы и дыни и даже поставляли их к царскому столу. Но как они возделывали эти бахчевые, какие агроприемы применяли при этом, прочесть нигде не удалось. Однако я думаю, что взращивали они их природным способом и, конечно же, не на шпалерах. Продолжу рассказ о тыквенных, а конкретнее об огурцах, которые возделывает каждый член садоводства. Тут мы видим, что никто не взращивает сортовые огурцы, а все поголовно возделывают партенокарпические. Хорошо это или не совсем – вопрос спорный. Сортовые отличаются хорошим огуречным вкусом, а партенокарпики – хорошим урожаем без опыления насекомыми. Остановились на них. В садоводстве никто не разводит пчел, а потому опыление тыквенных, да и плодовых, особенно вишни, – проблема – завязи опадают. Кое-кто надеется на ручное опыление, другие полагаются на партенокарпию. И верно, полетит ли шмель или другое насекомое-опылитель в теплицу или парник? Сомнительно. И тыквенные остаются неопыленными. А к тыквенным, разместившимся по поверхности почвы, в том числе и среди травы, они полетят. Надо активнее привлекать в сады и огороды полезных насекомых. Например, тахины любят цветущие зонтики укропа, тмина и других зонтичных растений. Наездники, сирфиды, осы тоже «пасутся» на этих культурах. Почему бы не сеять таких растений побольше? Лучше ухаживать за ними, и маленькие крылатые помощники посодействуют нам в борьбе с вредителями растений, пособят и в опылении наших культур. Вот шмель мохнатый. Мало кто знает, что только он может опылить полезное растение клевер красный. Шмель не полетит на шпалеру, чтобы там опылять огурец, а находящийся на поверхности почвы цветок огурца, да и другого тыквенного растения, он будет опылять даже в ненастную погоду, когда пчелы не летают.

К ручному опылению, которое так пропагандируют, отношусь скептически. И не в силу каких-то там предубеждений, а оттого, что это может грамотно выполнить, как мне кажется, только специалист, опытник или огородник с руками хирурга. К тому же хорошо знающий устройство цветка тыквенного, да и других растений.

И. Кривега

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 118 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.