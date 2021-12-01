

::. Непродолжительное цветение овощных культур | Овощеводство Непродолжительное цветение овощных культур

Цветущие растения обычно имеют декоративно-эстетическое значение, украшают окружающее их пространство. Этому требованию отвечают и некоторые овощные растения: тыква, кабачок, многолетние луки, пряные культуры, огуречная трава, горох. Но для самих овощных культур их цветки служат важной ступенью перехода от вегетативного к генеративному развитию и получению плодов и семян

Цветки овощных культур веками сохраняют свои форму и окраску. Некоторые изменения под влиянием условий выращивания могут претерпевать размеры цветочных органов, да еще внешний вид изредка меняется от срастания цветков (фасциации). Время жизни отдельного цветка обычно непродолжительно, дольше продолжается жизнедеятельность соцветий: кистей, зонтиков, метелок, пучков, корзинок. Видимый период жизни цветков (от распускания до увядания) ограничен несколькими днями, но существует длительный период закладки цветочных почек и формирования элементов цветка. Все эти процессы хорошо изучены у тыквенных и пасленовых овощей. При появлении на огуречном растении опыляемого сорта или гибрида первого настоящего листа в пазухах нижних (еще не видимых) листьев формируются цветочные почки в виде бугорков. Это может быть через 4-8 суток после появления всходов растений.

Общая продолжительность формирования огуречного цветка составляет у разных сортов от 22 до 31 дня. За это время он проходит путь от бугорка до окрашенного в лимонно-желтый цвет бутона. Определение пола цветка происходит после появления второго листа у скороспелых сортов, третьего – у позднеспелых. В эти моменты формируются пыльцевые зерна. Изменение окраски венчика бутона с бледной на яркую бывает при изменении длины бутона от 15-17 мм до 18-19 мм. После этого лепестки цветка раскрываются, чаще ранним утром. Мужские цветки живут в течение 1- 2 суток, женские открыты один день, на другой доли их венчика слегка свертываются, а на третий день цветок увядает.

Если не произошло оплодотворения, цветок живет до четырех дней. Жизнь первых цветков огурца может искусственно обрываться на стадии формирования бутонов, которые удаляют, чтобы создать растению потенциальную силу на вегетативный рост и будущий урожай. Закладывание первой цветочной кисти томата начинается после 7-10 настоящих первичных листьев (в зависимости от сорта). Из верхушечного конуса нарастания появляются отдельные бугорки – зачатки цветков. До окончания закладывания полной первой кисти томат успевает начать формирование второй и третьей кистей. До формирования частей цветка проходит около сорока дней после всходов. Последующие этапы включают образование пыльцы в пыльниках тычинок и зародышевых мешков в семяпочках завязи. Вслед за этим цветок растет в длину, а также усиленно растут цветоножки. Происходит этап бутонизации; бутоны раздвигаются и становятся ясно заметными. Венчики меняют окраску с беловатой на желтую; окрашиваются и пыльники тычинок. Цветки готовы к распусканию. Цветение (полное распускание) цветка продолжается не более недели, а всей кисти – в зависимости от количества цветков в ней. Цветение кисти может затягиваться после начала образования плодовых завязей в первых цветках. При особо неблагоприятных условиях выращивания рассады (слабый свет, недостаток пищи) цветки первой (или даже двух) кисти могут и не развиться (атрофируются). Цветки укропа развиваются тем же порядком органообразования, что и у других овощных культур. Только здесь формируются сначала зачаточные цветочные бугорки первого порядка, а на них – второго. Из отдельных простых зонтиков вырастают сложные соцветия, затем происходит цветение.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»











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::. прочитало: 201 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.