



::. Скошенная трава: три способа применения для сада и огорода | Овощеводство / Удобрения Скошенная трава: три способа применения для сада и огорода

Если на вашем садовом участке имеется газон, то его приходится периодически скашивать. Но скашивать траву надо не только на газоне, а везде, где она разрастается на вашем участке. Если этого не делать, то трава вырастает обсеменяется, раскидывает свои семена в том числе и на грядки. В траве прекрасно себя чувствуют комары, клещи, а в сырую погоду быстро размножаются улитки. Да и внешний вид участка, когда трава скощена сморится аккуратнее и привлекательнее. А скошенная трава является ценным сырьем, которое можно использовать как …. Впрочем, о том, как можно использовать скошенную наше видео.



И первое, и самое простое – это компостирование. Компост — это ценное органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- и макроорганизмов бактерий, грибов, а также насекомых и червей. Траву я закладываю в специальный компостный ящик. Можно просто в затененном уголке устраивать компостные кучи. А вот если вы закладываете компостируемый материал в компостные ямы, то ямы делают неглубокие, и обязательно содержимое время от времени перелопачивают. Компостирование – это аэробный процесс, при котором необходим доступ воздуха, а также тепла и влаги. Не забываете увлажнять содержание компостной кучи.

Сырьем для компоста могут служить кроме скошенной травы, сорняки, кухонные отходы, навоз, опавшие листья, опилки, практически, все что способно перегнивать. Не следует в компост вносить ботву томатов, картофеля, а также ботву и листья пораженных болезнями растений.

Скошенная трава обогатит компост всеми необходимыми элементами питания, но в большей степени азотом. Обычно процесс созревания компоста длится до 2 лет. Перепревший компост по биологической эффективности не уступает перепревшему навозу, а по стоимости обходится значительно дешевле.

Но использовать элементы питания скошенной травы для подкормки растений можно значительно быстрее. Для этого бочку или другую ёмкость заполняют скошенной травой. Можно туда же бросить сорняки. Затем ёмкость заполняют водой и

настаивают несколько дней до брожения. Как правило, это происходит через неделю- две, в зависимости от температуры воздуха. Для ускорения процесса заполненную ёмкость ставят на солнечное место. Подкормки можно начинать во время брожения и после окончания процесса брожения. Таким образом получается хорошее удобрение с высоким содержанием азота. Помимо элементов питания в сброженной траве присутствуют витамины, аминокислоты и вещества, обладающие природными ростостимулирующими и корнеобразующими свойствами, также данное удобрение активирует почвенную микрофлору. Перед применением его разбавляют водой в пропорции 1 к 10. И поливают под корень по увлажненной почве. Такое удобрение часто называют зеленым удобрением, но это неправильное название. Зеленое удобрение – это сидераты.

Скошенная трава – прекрасный материал для мульчирования. Ведь в природе практически не встретишь открытой почвы, её можно увидеть только в наших садах и огородах. Но это не естественно, и природа старается исправить этот недостаток, сорная растительность стремительно пытается поселиться на грядках, а мы весь сезон противостоим этому природному явлению, вкладывая не малый труд в прополки.

Мульчирование – это покрытие свободной поверхности почвы защитным органическим слоем, в нашем случае скошенной травой. Этот прием препятствует разрастанию сорняков, удерживает испарение влаги из почвы, сдерживает тепло и защищает от лучей палящего солнца, а растения при этом чувствуют себя комфортно. Мульчу укладывают вокруг растений слоем в 5-10 см.

При этом нельзя засыпать мульчей всходы и низкие растения. Слой должен быть рыхлым, не следует его уплотнять, так как это усложнит доступ воздуха и влаги к корневой системе. И конечно в мульчирующем материале не должно быть семян сорняков. А нам с вами не надо будет заниматься прополками и рыхлением.







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::. прочитало: 56 | автор: sadovod | Сегодня, 12:48 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.