



::. Ризоктония поражает картофель | картофель / Здоровье дачного участка Ризоктония поражает картофель

Ризоктония поражает картофель повсеместно, где бы его ни выращивали, - в одних местностях сильнее, в других слабее. В России и в нашей области причиняемый ею урон часто достигает 15-20% от общего урожая клубней. Этот фитопатогенный вид гриба, Rhizoctonia может поражать также свеклу, редьку, капусту, тыкву, в общей сложности до 230 различных видов растений. Но больше всего от него страдает картофель. Ризоктония не только является всеядной в отношении живых растений, она способна жить в почве, питаясь растительными остатками. Почва служит постоянным и повсеместным источником инфекции этого заболевания. К тому же повторное выращивание картофеля на том же участке ведет к накоплению в почве наиболее агрессивных для картофеля рас этого гриба. Ризоктония поистине вездесуща. Полностью избавить картофель от поражения этим патогеном невозможно, но ослабить его вредоносное воздействие вполне достижимо.

Ризоктония нападает на картофель на протяжении всего периода вегетации - с начала прорастания посадочных клубней и до уборки урожая. Гриб поражает ростки, основания стеблей, столоны, корни и клубни нового урожая. Наиболее губительно поражение ростков, еще не успевших выйти на поверхность земли. Гифы гриба проникают сквозь эпидермис ростка и распространяются внутри ткани по межклетникам, вызывая отмирание клеток. Внешне это проявляется в образовании бурых пятен и изъязвлений, опоясывающих росток и вызывающих гибель точки роста. Пораженные ростки либо вовсе отмирают, либо дают боковые ответвления, из которых вырастают ослабленные побеги. Клубни с сильно поврежденными ростками часто вообще не дают всходов или из них вырастают ослабленные тонкостебельные растения. В основании стеблей таких растений, как следствие заражения ростков, можно заметить изъязвления. Гриб повреждает сосудистую систему, нарушая водоснабжение растений и затрудняя отток питательных веществ к клубням нового урожая. В результате этого о поражении ризоктониозом можно судить по образованию воздушных клубеньков в пазухах листьев, а также по скручиванию верхних листьев. При этом листья мягкие на ощупь (в отличие от вирусного скручивания листьев), края их волнистые с антоциановой окраской. В жаркий полдень можно наблюдать обратимое завядание растений. Это результат повреждения корней ризоктонией. В конце лета при влажной погоде часто развивается еще одна форма поражения ризоктонией - образование белого паутинообразного налета в основании стеблей. Это так называемая «белая ножка», представляющая сплетение гифов гриба, на которых образуются споры, легко разносимые ветром. Продуктивность растений эта форма поражения не снижает, но способствует расселению ризоктонии по участку и заражению клубней нового урожая. Наконец осенью, в особенности при поздней уборке, можно отметить наиболее характерную форму ризоктониоза - образование склероциев на клубнях. Склероции представляют собой плотное сплетение гифов гриба, прилегающих к поверхности клубня. Они имеют вид черных комочков, похожих на прилипшую землю. Это покоящаяся форма патогена, способная зимовать на клубнях в хранилище и в почве. Весной, при посадке во влажную почву, из склероциев вырастают гифы, быстро внедряющиеся в пробудившиеся ростки картофеля. Склероции являются основным и наиболее опасным источником инфекции ризоктонии. Дело в том, что приспособленность ризоктонии к варьирующим условиям внешней среды и к разнообразию питания связана с наличием у этого патогена большого числа рас или патотипов, различающихся по ряду свойств, в том числе и по предпочтению определенных растений-хозяев. На картофеле преимущественно размножаются именно те расы гриба, которые могут вызвать сильное его поражение. В склероциях, образуемых на клубнях, также преобладают расы, наиболее приспособленные к паразитированию на картофеле и способные вызывать массовое и сильно развитое поражение ростков. Поэтому посадка клубней со склероциями приводит к поражению ризоктонией 80-90% образующихся ростков, а некоторые клубни вообще не дают всходов. При использовании же здоровых клубней в тех же условиях поражается менее 10% ростков - за счет почвенной инфекции.

Использование для посадки клубней без склероциев служит важнейшим приемом защиты картофеля от ризоктониоза. Как от клубневой, так и от почвенной инфекции предохраняет предпосадочное протравливание клубней 0,1%-м раствором препарата тэкта или 0,2%-м раствором фитолавина. Достаточно окунуть клубни в раствор и подержать несколько минут. Можно протравливать в 1%-м растворе борной кислоты или в 5%-й суспензии ТМТД. Эти приемы спасают от поражения ростков, способствуют дружным всходам, снижают повреждение стеблей почти в 5 раз и уменьшают заражение клубней нового урожая более чем в 2 раза. Для картофеля ризоктония наиболее опасна в период, пока ростки еще не успели выйти на поверхность. Наиболее сильное поражение ризоктониозом происходит при холодной весенней погоде и на сильно увлажненной почве. Температурный диапазон вредного действия ризоктонии довольно широкий - 10...25°С. Но при повышении температуры почвы картофель быстрее всходит, сокращается период его уязвимости патогеном. Поэтому все агроприемы, ускоряющие всходы, защищают картофель от ризоктониоза. Ощутимый эффект дает предпосадочное проращивание клубней на свету. При посадке на небольшую глубину (5-10 см) ростки поражаются слабее, чем при глубокой заделке. Не стоит спешить с посадкой, лучше подождать, пока почва на глубине 10 см прогреется до 7...10°С. В наших условиях это бывает обычно после 20 мая. Наконец, ранняя уборка снижает возможность образования склероциев на клубнях нового урожая. Важно, что все приемы, предохраняющие картофель от ризоктониоза, снижают запас инфекции, как на клубнях, так и в почве и тем самым уменьшают опасность поражения картофеля в следующем году. Защищает картофель от сильного поражения ризоктониозом севооборот и посадка по перепаханным травам. Ризоктония поражает все сорта картофеля, но некоторые страдают от нее меньше: Детскоселъский, Чародей, Зарево, Архидея, Пригожий 2, Гранола.

В. Колобаев, докт. биол. Наук

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 68 | автор: sadovod | Сегодня, 15:40 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.