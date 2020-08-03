Убранный картофель обязательно перебираю

В Ленинградской области уборку картофеля огородники-любители в основном закончили к середине сентября. А что же дальше? Как обошлись с этим картофелем? Картина, прямо скажем, безрадостная.

Вот соседка-дачница, выкопав картофель, сразу же убрала его в мешки сомнительной плотности. А ведь клубни еще дышат, и плотные полиэтиленовые мешки и тому подобная тара для них не подходят - картошка будет задыхаться и загнивать.

Другой не затруднил себя никакой переборкой. Не став отделять мелкие клубни от крупных и отбирать семенной материал для посадки на следующий год, ссыпал все в одну кучу и оставил в садовом домике на хранение.

Ну, не будем больше об ошибках, а просто скажем, как правильнее.



Поделюсь своим опытом.

К отбору семенных клубней я подхожу самым тщательным образом. Не спешу с этим делом, а проверяю и перепроверяю. Ведь только семенные клубни с рослых кустов, без признаков вирусных болезней и повреждений проволочником сохраняются до весны и затем дают мне высокий урожай качественного сортового картофеля на небольшой площади.

Выкопанные клубни раскладываю одним слоем на притоптанном участке, свободном от кустиков картофеля, и просушиваю в течение 40-60 мин. Убранный картофель обязательно перебираю, откладывая семенной материал на будущий год (клубни, типичные для своего сорта, массой от 60 до 70 г).

Продовольственный картофель сразу же убираю на 20-30 дней под проветриваемый навес - для охлаждения и дозаривания (чтобы окрепла кожура клубней). Картофель храню в картонных коробках, в городе - у нас там просторный, не холодный, но вентилируемый коридор на седьмом этаже панельного дома.

Семенные клубни озеленяю и храню их отдельно от продовольственных, в том же коридоре и в деревянном ящике. Озеленение на воздухе происходит еще на участке (за 8 дней). Озелененный картофель хорошо хранится и, как я заметил, лучше растет и дает высокий урожай в следующем огородном сезоне. Опять же, его не трогают мыши - из-за ядовитого вещества (соланина), накопившегося при озеленении.

И последнее, на что бы я хотел обратить внимание читателя: на отношение к мелким клубням. Отдельные огородники их попросту выбрасывают, тут же, при уборке, за ненадобностью. А ведь из таких клубеньков можно готовить отличный картофельный крахмал.

Мелкий картофель я измельчаю с помощью терки или мясорубки, или даже соковыжималки, но тогда в полученную массу добавляю холодную воду в соотношении 1:1. Фильтрую через капроновый чулок. Полученный состав ставлю отстояться, чтобы крахмал осел. Уверяю, что картофельный крахмал лучше всех других.

И. Кривега

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