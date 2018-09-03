Когда убирать картофель? Как влияют сроки уборки на сохранность картошки?

Хочу поделиться своим опытом с огородниками.

Каждый огородник, конечно, сам определяет сроки уборки своего урожая. Я начинаю копать картофель в конце августа - начале сентября, когда стоит "бабье лето" - сухая, теплая погода. Лишний день "проживания" клубней на грядке может увеличить урожай до десяти кг. со 100 м 2 . Если ботва мощная, то дополнительный урожай может бить и выше. Большое внимание я уделяю подготовительной работе по уборке картофеля. Жухлую ботву скашиваю - это способствует укреплению кожуры. Если скосить ботву за 5-7 дней до уборки, то потери урожая будут меньше, причем толщина кожуры клубней увеличивается в 1,5-2 раза. Некоторый недобор урожая при таком способе уборки урожая компенсируется его высокими кондициями для лучшего хранения. Конечно, если на картофельном поле сорта картофеля разных сроков созревания, то это облегчает уборку.

Без спешки начинаю убирать ранний картофель, а затем - другие сорта. Особое внимание уделяю уборке картофеля на семена. Отбираю наиболее качественные клубни от высокоурожайных кустов. Корневые клубни на семена не использую. Ранний картофель на семена отбираю с кустов, не пораженных фитофторой: это гарантия того, что следующий урожай, выращенный из таких клубней, будет выше, чем в этом году. На участке у меня имеется маленький питомник для размножения новых сортов картофеля, которые я ежегодно обновляю.

Все кусты картофеля выкапываю отдельно каждый, а клубни складываю на поверхности почвы. При выкапывании в сухую погоду клубни просушиваю в течение 2-5 часов прямо на участке. За это время клубни сортирую по размерам. В первую очередь использую в еду поврежденные клубни.

Семенные клубни раскладываю под навесом и время от времени переворачиваю их - до появления зеленой окраски. Они меньше подвергаются заболеваниям и лучше хранятся. Такие клубни, конечно, нельзя есть, зато они лучше всего подходят для посадки.

Картофель, убранный в дождливую погоду, необходимо хорошо просушить под навесом, а затем перебрать. За это время в клубнях проявятся возможные болезни. Таким образом, на урожай следующего года пойдут только отборные, элитные клубни.

В. ПЕТРУШКИНА

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