Картофель: как правильно отобрать посадочный материал

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ОСНОВУ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ ЗАКЛАДЫВАЮТ ПРИ УБОРКЕ УРОЖАЯ НЫНЕШНЕГО.

Каждый опытный огородник знает, что для получения хорошего урожая картофеля большое значение имеет подготовка почвы, ее удобрение, заботливый уход за растениями. И тогда в сентябре его ожидает радость от выращенного урожая. Искренне надеемся, что вы, дорогие читатели "Садовода", нынче с хорошим урожаем! Конечно, забот у вас хватает: надо не только выбрать картофель из земли, но и просушить его, перебрать, заложить на хранение клубни для дальнейшего употребления в пищу. Естественно, знаете вы и то, что основа будущего урожая — это правильно подобранный посадочный материал. А отбирают семенные клубни в момент уборки картофеля, прямо на участке.

Прежде всего, следует четко усвоить, что посадочный материал нужно отбирать только со здоровых, не пораженных болезнями и вредителями кустов. Выкопав намеченный для этой цели куст, убедитесь, что под ним находится большое количество вызревших картофелин различ­ного размера - от средних, годных для посадки, до крупных, красивых, которые пойдут в пищу.

В отдельную емкость из таких кустов следует отобрать клубни посадочного размера, типичные для данного выращиваемого сорта. Они должны быть выровненными, правильной фор­мы, без механических повреж­дений. Не следует брать клубни с перехватами, веретеновидные, с какими-либо наростами в месте прикрепления столона. Лучше всего для посева отбирать клубни чуть больше грецкого ореха и меньше куриного яйца - ведь из более мелких клубней вырастет и более мелкий картофель.

Если площадь посадочного участка под картофель у вас отно­сительно невелика, скажем, 100 м2, то количество посадочного ма­териала лучше измерять не вед­рами и мешками, а штуками - количеством клубней. Исходите из расчета, что на 1 м2 обычно располагают 5-6 картофельных кустов. Значит, на 100 м2 посадок вам потребуется 500-600 клубней среднего размера.

Убирать урожай картофеля надо, конечно же, в хорошую, сухую, лучше всего - в солнечную погоду. Выкопанные клубни долж­ны не менее двух часов прогреться на осеннем солнце. Не следует опасаться того, что они позе­ленеют. За это время они избавятся от некоторой части инфекций, которые, возможно, успели "подцепить" под землей.

Отобранный семенной картофель складывают в темном проветриваемом помещении примерно на неделю, можно на это время укрыть его мешко­виной. Через определенное время клубни нужно осмотреть и изъять все, вызывающие подозрение: случайно попавшие нетипичные для данного с проявившимися признаками заболеваний, поврежденные и т. п. Затем семенные клубни полезно зазеленить - положить их на светлое место для того, чтобы они позеленели. Такие клубни лучше хранятся, хорошо прорастают весной, а растения, выросшие из них, меньше подвержены заболеваниям.

Остается только убрать подготовленный посадочный материал в холодное место, например, в погреб. Если у вас нет погреба, то до морозов клубни могут полежать и в ящике на балконе. Но с первыми же морозами их следует немед­ленно занести в комнату.

Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 127 | автор: sadovod | Вчера, 11:06 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.