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::. Подробно о томатах: водный режим, питание | Овощеводство / томаты
Подробно о томатах: водный режим, питание (продолжение, начало статьи)
В свое время еще Ч. Дарвин установил, что перекрестное опыление разных растений самоопылителей увеличивает урожай их плодов и семян. Наши ученые доказали, что опыление томатов пчелами не только увеличивает урожай за счет массы плодов, но и улучшает качество последних – сахаристость, витаминность, внешний вид. Но опылителей отпугивает от томатных растений смолистое вещество зеленовато-желтого цвета со специфическим запахом. Оно содержится в железистых волосках, покрывающих стебли и побеги.
 Поливы томатов – важнейшая часть получения необходимых урожаев. Продолжительный налив плодов в каждой из кистей в сочетании с нарастанием биомассы требует непрерывной высокой влажности грунта (без переувлажнения) и оводненности всех органов растений. Подсушивания верхней части грунта крайне нежелательны. Если в рассадный период у растений случались недополивы и пересушивания, то это отразится на взрослых растениях уменьшением роста корней и общего размера корневой системы, ухудшением закладки цветков, снижением числа плодов и недобором раннего урожая. Томатам не нужны частые поливы (не более двух в неделю), но пролив на всю глубину корнеобитаемого слоя обязателен. Поливы лучше проводить в одни и те же дни и часы. Дозы меняются в зависимости от состояния погоды и нагрузки растений цветочными кистями и плодами.  
Температура поливной воды не должна быть ниже температуры грунта, а превышать ее может на 2-3 °C. В среднем потребность томатов в воде составляет более 0,3 л на образование 1 г сухих веществ, что в пересчете на среднесуточную потребность равно 3-4 л/м2. От нарушений водного режима культуры происходит ряд неприятностей для растений. Избыток влаги вызывает затруднение дыхания корней и х частичное отмирание, что сразу же негативно отразится на надземных органах. Колебания в обеспечении водой ведут к растрескиванию плодов. Недостаток влаги вызывает опадение бутонов, цветков и завязей; ухудшает внешний вид и качество плодов из-за образования на их поверхности зеленовато-желтых пятен. Все нарушения ухудшают процессы минерального питания и биохимические реакции в растительном организме, снижают урожай.
 Минеральное питание служит основой высокой продуктивности и качества плодов томатов. Степень поглощения питательных веществ у томатов ниже огуречной. Более половины поглощенных элементов идет в плоды. Минимальная потребность в азоте составляет 0,2 г/м2 в сутки, калия – 0,3 г/м2. Вносимый с удобрениями фосфор используется томатами на 40 %, магний – на 60 %, азот и калий – до 80- 90 %. Азот необходим для вегетативных органов и лучшего отрастания цветков; фосфор – для роста корней, образования генеративных органов; калий – для налива и равномерного окрашивания плодов; кальций – для укрепления побегов; магний – для увеличения сухих веществ и каротина в плодах. Поглощение фосфора снижается при температуре грунта ниже 18 °C. Калий больше требуется при слабой освещенности.
 Э. Феофилов, засл. агроном России
(Продолжение следует)
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