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::. Можно ли выращивать томаты не рассадным способом в Ленинградской области? | Овощеводство / томаты
Можно ли выращивать томаты не рассадным способом в Ленинградской области?
На такой вопрос огородник северо-западного региона нашей страны вряд ли ответит утвердительно. Здесь мы, как правило, возделываем томаты рассадой. Хотя надо отметить, что выращивание рассады в условиях городской квартиры дело не из легких. Семена помидоров на рассаду некоторые высевают уже 27 января. Постоянно подсвечиваем взошедшие ростки, удобряем, закаляем на балконе и в мае с завязывающимися плодами вывозим за 120 км от города на дачу. Там рассаду еще недели полторы выдерживаем в садовом домике, а потом высаживаем в пленочную или стеклянную теплицу. Меня заинтересовал опыт безрассадного выращивания томатов Виталия Васильевича Муклецова из Ивановской области.
Первое, что отмечает автор, это преимущества такого способа. Они значительны – при посеве семян сразу на постоянное место растения формируют мощную корневую систему, лучше усваивают почвенную влагу, меньше подвержены заболеваниям, благополучнее переносят похолодание и резкие перепады температур. Автор указывает немало сортов томатов для Нечерноземья. Это штамбовые низкорослые и просто низкорослые для временных пленочных укрытий, и среднерослые для простых теплиц на солнечном обогреве, имеется в этом списке даже высокорослый томат. Откуда эти сорта? Большинство их выведено на Урале (Грунтовый 1) , в Москве (Бетта) , в Новосибирске (Югенд). Вот их характеристики.
Бетта – ультраскороспелый. При посеве семенами в апреле – мае плоды созревают в конце июля – августе, причем без пасынкования. В рассадной культуре опережает самые скороспелые сорта на 10-15 дней, что особенно важно для районов с коротким летом (например, Ленинградская область). Низкорослый, штамбовый, не пасынкуется, не требует подвязки, плоды некрупные. Таких сортов томатов как Бетта у В. В. Муклецова немало. Это и Стойкий, и М-8, и Спиридоновский, и другие. Но, в отличие от Бетты, эти сорта еще и холодостойкие. Конечно, на таких штамбовых безрассадных сортах урожая больше 3 кг с куста не получить. Совсем другое – холодостойкий безрассадный томат Грунтовый 1 селекции П. Я. Сараева. Ультраскороспелый, низкорослый, не пасынкуется. Первые плоды – свыше 100 г, остальные – мельче. Сорт салатно-засолочный. Урожай с куста достигает 4-5 кг. На сухих грядках в молодом возрасте морозостойкий. Устойчив ко многим болезням. Югенд – высокорослый безрассадный томат для теплиц на солнечном обогреве. Очень ранний, урожайный, плоды до 150 г. Не буду останавливаться на выращивании безрассадных сортов томатов в теплице. Их можно с успехом выращивать на Севере, причем без пасынкования. Поговорим о том, как вырастить их на грядке под пленкой.
Главное при таком выращивании – получить всходы. Всходить семена будут не дома у батареи. Все начинается как обычно. Вносим удобрения, перекапываем, делаем грядку шириной 1 м, произвольной длины. Посередине грядки, вдоль нее, копаем две глубокие борозды на расстоянии 40 см одну от другой. Проливаем борозды розовым раствором марганцовки. Затем вплотную накрываем грядку пленкой – греем почву. Через неделю снимаем пленку, дно борозд слегка уплотняем ребром доски и высеваем семена томатов, как морковь или свеклу, но значительно реже. Сверху семена прикрываем слоем очень рыхлой почвы (0,5-1 см) и опять вплотную укрываем грядку пленкой, никаких дуг не ставим. Всходы появляются позднее, чем в домашних условиях. Как только они проклюнутся, посреди грядки укладываем жердь и опять укрываем грядку пленкой. Поливами особо не увлекаемся, пусть корни сами ищут воду, ее весной в почве достаточно. Далее, по мере роста растений, устанавливаем невысокие дуги, на них – пленку. Жердь убираем. Затем – дуги повыше, не допуская того, чтобы растения касались пленки. В июне, когда растения догоняют в своем росте всю заранее выращенную 2- или 3-месячную рассаду других сортов, мы или снимаем пленку окончательно, или укрываем ею растения на ночь. Никаких теплых гряд или стимуляторов роста не применяем. Замечено, что в небольшой тепличке на солнечном обогреве растения после всходов растут еще быстрее. В такой тепличке семена высеваем значительно позднее. Все равно они догонят сорта томатов, рассада которых выращивалась в квартире.
Существует еще несколько способов ускорения созревания безрассадных томатов:
1) оставить растения на расстояние 30 см друг от друга, лишние удалить, и каждое растение сформировать в 1 стебель, не оставляя ни одного пасынка. Получите 2-3 кисти плодов на главном стебле. Будет при этом 8- 10 растений на 1 м2. Выйдет сверхранний урожай. Уйдем от фитофтороза.
2)Всходы делаем пореже – около 30 см друг от друга, в шахматном порядке, пасынки удаляем, оставляем лишь 1 главный стебель и 1 самый верхний пасынок. Созревание будет чуть позднее, чем при первом способе. 3) Всходы оставляем еще реже, через 40 см. У растений удаляем точку роста над 5-6 листом на главном стебле. Больше не пасынкуем и не прищипываем. Весь урожай – на пасынках, и значительный. Далее у растений удаляем 3-4 самых нижних пасынка, остальные не трогаем. Больше ничего не делаем, никакого пасынкования. И еще – при посеве семян безрассадных томатов в борозду, почва с ее краев пойдет на окучивание растений по мере их роста. Можно применить и подсыпку почвенной смеси, если корни оголяются. Штамбовые растения, если их не пасынкуем, выращиваем через 30- 40 см. Такое же расстояние между гнездами у низкорослых. Среднерослые – без пасынкования, через 50 см в ряду.
 И в заключение. Много я прочел различных советов и рекомендаций по выращиванию томатов. Сам занимаюсь этим уже 28 лет на своем садово-огородном участке. Хочу отметить, что опыты В. В. Муклецова и селекционера П. Я. Сараева соответствуют и моему опыту. Полагаю, что можно принять их советы в качестве программы действий.
 И. Кривега
Газета «САДОВОД»
2010г.



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::. прочитало: 168 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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