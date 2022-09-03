



::. Фаршированный кабачок на пару (очень вкусно и полезно) | ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ / Рецепты Фаршированный кабачок на пару (очень вкусно и полезно)

Для приготовления фаршированного кабачка нам понадобится 0,5 фарша, 2 помидорины, головка лука, 2-3 дольки чеснока, яйцо, 2 куска булки, четверть стакана молока, соль и конечно сам кабачок.

В миску укладываем 2 куска булки, заливаем молоком. Когда молоко впитается в булку выкладываем фарш, затем в фарш добавляем мелко нарезанные помидоры, мелко нарезанный лук, чеснок, вбиваем яйцо, добавляем соль и все это хорошо размешиваем.

Берем небольшой кабачок. Он у меня круглый, сорт называется «теща хлебосольная». Разрезаем на 2 половинки. Убираем серединку с семечками. И набиваем его приготовленным фаршем.

Ну а теперь насколько слов о это замечательной пароварки GFS-11D от компании GFgril

Эта модель более усовершенствованная, не впитывает запахи, прочная.

Особенностью пароварки GFS-11D являются 3 паровые корзины из высококачественной пищевой нержавеющей стали 1 корзина без отверстий, что позволяет использовать её в качестве электрокастрюли – варить каши, супы, готовить омлеты и творожные запеканки. и 2 корзины с отверстиями для слива сока. Их используют для приготовления мяса, рыбы, овощей, а также для варки яиц - каждая корзина с отверстиями имеет 6 углублений для варки яиц (за раз можно сварить сразу 12 яиц). Но, а мы в эти корзины поместим наши полуфабрикаты, но предварительно необходимо залить в резервуар воду. В резервуаре есть отметки минимум и максимум. Уровень воды должен быть в этом диапазоне. Можно использовать любое количество корзин. Но первой всегда должна быть корзина без отверстий.

Ну вот и все теперь мы ставим таймер на 40 минут и ждем результата. Таймер показывает нам время, сколько остается до конца варки. И по истечение время выключается. Но это еще не все. После выключения приготовляемый продукт не остывает. Происходит переключение на подогрев и таймер устанавливается на режим подогрева на 2 часа. Т. е если вы заработались в огороде или куда-нибудь уехали, то никого не надо просить выключить через какое-то время пароварку. А когда вы вернетесь, скорее всего с огорода, вас будет ждать горячий обед.

Вот и у нас прошло 40 минут, таймер переключился на разогрев на 2 часа. Но я на месте, поэтому выключаю и открываю. Жаль, что камера не передает запахов и вкусов.













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::. прочитало: 131 | автор: sadovod | Вчера, 10:55 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.