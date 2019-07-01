



::. Пижма — цветок от недугов | Зелёная аптека Пижма — цветок от недугов

В летнюю пору природа щедра на целебные травы. Гуляя по полю, лугу, лесу, можно увидеть множество цветущих растений, к достоинствам которых относится не только душистый аромат и приятный глазу внешний вид, но и широкий спектр лекарственных свойств. Например, огромным потенциалом для человеческого здоровья обладает неприхотливая красавица-пижма. Ее желтые цветочки, собранные в щитковидные соцветия, способны уничтожить практически любой недуг.

Общая информация о растении

Пижма — представитель семейства Астровые (Сложноцветные). Это род объединяет свыше полусотни разновидностей, однако статус наиболее распространенной из них получила Пижма обыкновенная. В народе ее называют дикой рябинкой из-за красивых соцветий, напоминающих гроздья ягод одноименного дерева. Есть у многолетника и другие имена: девятильник, приворотень, сорокобратов. Наименование рода происходит от чешского слова «pi?mo», означающего «мускус». Оно вполне обосновано, ведь от растения действительно исходит специфический запах, отличающий данного природного лекаря от других целебных культур.

Пижма произрастает в основном на территории Европы и Азии, в том числе, конечно же, России. Чаще всего многолетник встречается в луговых степях, у дорог, на пастбищах, на лесных опушках, по берегам рек.

Химический состав растения

Сосредоточием полезных веществ являются, как вы уже знаете, цветки пижмы обыкновенной. Они богаты дубильными веществами, алкалоидами, витаминами (особенно аскорбинкой, бета-каротином и кверцетином), минеральными соединениями. Важная особенность травы состоит в ее способности накапливать марганец.

Много в золотисто-желтых соцветиях флавоноидов; танацетина, обуславливающего горький вкус растительного сырья; полисахаридов, фенолкарбоновых кислот. Содержат цветки многолетника и эфирное масло в количестве 0,8%. Наибольшая концентрация продукта в щитковидных соцветиях наблюдается в период цветения культуры. Летучий экстракт присутствует и в листьях растения. Его главный ингредиент — вещество туйон, принадлежащее к классу кетонов. Данное соединение определяет немалый уровень токсичности пижмы. Из-за наличия туйона стоит избегать передозировки приготовленных на основе целебной травы лекарственных снадобий. Компонентом семян пижмы является жирное масло.



Полезные свойства дикой рябинки

Пижма оказывает на человеческое здоровье многостороннее положительное воздействие. Это мощное противовоспалительное, желчегонное, антимикробное, иммуномодулирующее, спазмолитическое средство. Растение отлично заживляет раны, успокаивает нервную систему, избавляет от паразитов, в том числе — глистных инвазий; выводит из организма лишнюю жидкость, шлаки и токсины. Его производные улучшают пищеварение, устраняют запоры путем усиления кишечной перистальтики; понижают температуру тела, борются с замедленным пульсом (брадикардией); повышают общий тонус и артериальное давление, что ценно для гипотоников; нормализуют менструальный цикл у женщин. Пижма эффективна в отношении таких заболеваний, как гастрит, язвенная болезнь, холецистит, колит, гепатит, артрит, бессонница, туберкулез. Лекарства из полевого растения ликвидируют головную боль, облегчают ревматизм суставов, подагру и чесотку. Целебных качеств у пижмы так много, что перечислить все просто невозможно. В общем и целом перед нами — настоящая сокровищница здоровья.



Применение многолетника в народной медицине

Для лечения нетрадиционным методом различных заболеваний пижму используют в виде отваров, настоев, мазей, настоек, порошка.

Чтобы приготовить отвар из растительного сырья, нужно отварить 20 г травы в 200 мл воды в течение пяти минут, затем оставить его в покое на полчаса. По истечение указанного времени следует процедить отвар.

Настой пижмы готовят немного иначе. Цветки и листья в количестве 20 г измельчают, заливают стаканом кипятка и настаивают на протяжении 4-6 часов. После остается только профильтровать жидкость.

Общая рекомендация по применению настоя и отвара: осуществляйте прием средства 3-4 разв в день по 1 ст.л. курсом хотя бы месяц.

Порошок из цветков получают путем истирания их пестиком в ступке или в кофемолке. Очень хорошим средством является смесь такого обработанного сырья с медом — оно помогает при аскаридозе и дисбактериозе кишечника. Принимать снадобье нужно до 3-х раз в день по 2-3 г.

Для приготовления спиртовой настойки пижмы вам понадобятся: 100 мл водки или чистого этанола и 25 мл растительного сырья. Прием 30-40 капель средства трижды в день спасет от болей в желудке и повреждений слизистой.

Сок растения избавляет от тремора головы. Просто возьмите несколько свежих цветков пижмы в рот и разжуйте, образовавшийся сок проглотите, а жмых выплюните. Делайте так ежедневно в течении 1-2 недель.

Наружно можно применять отвары и настои пижмы в виде компрессов, примочек и теплых ванн при судорогах и разнообразных проблемах с мышцами, суставами.

Лекарства из дикой рябинки противопоказаны беременным и кормящим женщинам, детям дошкольного возраста. Передозировка даст о себе знать тошнотой, судорогами, расстройством желудка, так что будьте осторожны!

Надежда Пономаренко









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::. прочитало: 51 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.