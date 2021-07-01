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::. Аир болотный (лечебные свойства) | Зелёная аптека
Аир болотный (лечебные свойства)
 Действующие вещества
 Горький гликозид, камфора, дубильные вещества, эфирное масло, витамин C, крахмал.
Действие на организм
Болеутоляющее, вяжущее, мочегонное, отхаркивающее, противомикробное, противовоспалительное, ранозаживляющее, тонизирующее.
 Показания
Настой корневищ: кашель, грудные боли, изжога, почечно-каменная болезнь, водянка, цистит, холецистит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Наружно: настои употребляют для полосканий при дурном запахе изо рта, зубной боли, для укрепления и роста волос (вместе с лопухом).
 Способы применения
Настой: 2 ч. л. порошка корневищ заварить стаканом кипятка, через 2-3 ч процедить и пить по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. 2. Отвар: 15 г сухих корневищ залить 3-мя стаканами воды и кипятить 15 мин в закрытой посуде, через 2 ч процедить. Пить по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. 3. Настойка: 20 г измельченных корневищ залить 70 %-м спиртом (0,5 стакана), настаивать 8 дней в темном месте и принимать по 20 капель 3 раза в день при зубной боли.
Н. Иванова, канд. биол. Наук
Гаета «САДВОД»
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::. прочитало: 126 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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