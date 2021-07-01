Аир болотный (лечебные свойства)

Действующие вещества

Горький гликозид, камфора, дубильные вещества, эфирное масло, витамин C, крахмал.

Действие на организм

Болеутоляющее, вяжущее, мочегонное, отхаркивающее, противомикробное, противовоспалительное, ранозаживляющее, тонизирующее.

Показания

Настой корневищ: кашель, грудные боли, изжога, почечно-каменная болезнь, водянка, цистит, холецистит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Наружно: настои употребляют для полосканий при дурном запахе изо рта, зубной боли, для укрепления и роста волос (вместе с лопухом).

Способы применения

Настой: 2 ч. л. порошка корневищ заварить стаканом кипятка, через 2-3 ч процедить и пить по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. 2. Отвар: 15 г сухих корневищ залить 3-мя стаканами воды и кипятить 15 мин в закрытой посуде, через 2 ч процедить. Пить по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. 3. Настойка: 20 г измельченных корневищ залить 70 %-м спиртом (0,5 стакана), настаивать 8 дней в темном месте и принимать по 20 капель 3 раза в день при зубной боли.

Н. Иванова, канд. биол. Наук

Гаета «САДВОД»

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