Утепляя дачный дом, сохраните здоровье!

Сделать свое жилище теплым, тихим и экологически безопасным мечтает каждый, но самые доступные материалы для утепления, состоящие из различных видов волокон и клея, могут выделять токсичные вещества.

Даже на этапе планирования работ по утеплению своей дачи, необходимо не просто поехать в строительный магазин или выслушать советы прораба, а попробовать изучить представленный на рынке товар. Например, проверенные десятилетиями натуральные плиты Изоплат, состоящие из перемолотой хвойной древесины.

Мягкая древесноволокнистая плита Изоплат изготавливается из древесной фибры, дерево перетирают до состояния пуха, замешивают с водой и прессуют. В состав хвойного дерева входит лигнин и натуральная смола. Эти составляющие древесной массы и скрепляют волокна. Это единственная полностью натуральная и экологичная плита, при этом её теплоизоляционные параметры втрое превосходят оригинальную древесину. Изоплат хоть и называется мягкой плитой, но все-таки достаточно прочная, чтобы ее можно было прибить снаружи. А потом

зашить вагонкой или оштукатурить. Каркасный или брусовый дом, построенный с использованием таких плит, по своему микроклимату не уступает полноценному деревянному срубу, а самое главное – он полностью безопасен для здоровья.

Из курса школьной физики мы помним, что натуральные волокна впитывают влагу и выводят ее наружу, а искусственные не обладают этим свойством. Представьте, что суровой зимой на теплые носки вы надели валенки – тепло и комфортно, а теперь представим, что вместо валенок надеты резиновые сапоги. Во втором случае ноги вспотеют и замерзнут. Аналогичные процессы проходят и внутри стены дома. Если поставить снаружи жесткую и не дышащую плиту, то стена может отсыреть, появится плесень. Ветрозащитные плиты Изоплат из перемолотой хвойной древесины - это как валенки для дома.



Здоровье стен деревянного дома

Рассчитывая бюджет на утепление, мы анализируем предложения строймагазинов. Широко распространенные синтетические утеплители и

пенополистирольные плиты внешнего утепления доступны по цене и представлены везде, но давайте подумаем о нашем здоровье и здоровье стен нашего дома. Нулевая паропроницаемость таких плит и результат применения для деревянных домов может быть катастрофичен, один из примеров представлен на фотографии. Плесень внутри стен – вот что мы получаем при герметичности внешнего контура утепления. Это все равно, что батон в закрытом полиэтиленовом пакете – плесень гарантирована. Наружный слой утепления деревянных и каркасных домов должен быть обязательно паропроницаемый. Плиты Изоплат – прекрасное решение.

Хороший хозяин, планируя утепление деревянного дома, знает - защита от ветра и холода обеспечивается максимально плотным, без щелей и зазоров, сочетанием каркаса, ветрозащитных паропроницаемых плит и натурального утеплителя.

Какой же утеплитель выбрать? Мы рекомендуем лён, известный человечеству за много веков до нашей эры. Сегодня мир снова переживает льняной бум. Дело не только в моде на все натуральное, а в том, что лён – природный антисептик, не аллергенный и сохраняющий свои полезные бактерицидные свойства и в утеплителе. В конструкциях не заводятся паразиты. Утеплитель, точно фильтр, очищает воздух и угнетает болезнетворную микрофлору.

Кроме того, это очень долговечный материал, который прослужит не менее 75 лет. Лён - родственный материал для древесины.

Гомогенный, то есть близкий по составу. Совместно лён и древесина используются в строительстве сотни лет. При утеплении льняными матами нет необходимости применять пароизоляционную плёнку, эффект деревянного дома полностью сохраняется, ведь влажность и теплообмен будут регулироваться естественным образом, и соответственно, не понадобится дополнительная пароизоляция. Деревянные конструкции дома остаются сухими, отсутствует риск образования плесени и грибка.

Натуральный льняной утеплитель подходит для изоляции полов и потолков, внутренних перегородок и крыш, перекрытий и внешних стен. Идеально подходит для утепления дома из бруса, полностью сохраняя комфортный микроклимат деревянного дома.







Натуральная отделка для вашего дома

Интерьер загородного дома украсят декоративные стеновые и потолочные тепло- и звукоизоляционные панели Изотекс. Панели скобками к фанере или деревянной стене. Натуральная основа – распушенные древесные волокна без примеси клея или химии. Полезны как для деревянного дома, так и для квартиры. Препятствуют образованию плесени и отсыреванию стен. Изотекс облицованы обоями различных цветов и текстур, вам будет легко выбрать подходящий вариант. Особенно хорошо для загородных домов, так как при усадке не дают трещин и сглаживают дефекты потолка и стен. Стены на ощупь теплые, гасят звук, что идеально для детской комнаты и спальни. Соединение «шип-паз» обеспечивает простой и быстрый монтаж, при этом стыки получаются идеально ровными, как будто установку делали профессионалы.

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