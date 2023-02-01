

::. Ароматная грядка в квартире: выращиваем пряности и приправы | На подоконнике Ароматная грядка в квартире: выращиваем пряности и приправы

Вырастить на подоконнике свежую зелень или травы для чая — задача несложная. Пряности придадут пикантный аромат блюдам или напиткам, а также станут источником витаминов в любое время года. О том, как посадить свою первую ароматную грядку, рассказывает Ольга Басова, продавец-консультант, Леруа Мерлен Краснодар.

Выбираем грунт и емкости Грунт удобнее всего приобрести в магазине: огородная земля всегда содержит семена сорняков и личинки вредителей. Используя специальный грунт, например универсальный почвогрунт 3D+, вы избавитесь от необходимости прополки с опасностью повредить растения. К тому же этот грунт содержит не только все необходимые питательные вещества, но и торф, он гораздо меньше склонен к уплотнению – корни в таком грунте развиваются лучше.

Например, зелень укропа и петрушки обычно выращивают в ящиках для рассады — можно выбрать один большой ящик или набор из 3-5 емкостей меньшего размера на поддоне.

Для длительного выращивания отдельных крупных растений — базилика или чайных трав — можно приобрести набор многоразовых горшочков со съемным дном и дренажным отверстием на 200 или 400 мл. Эти горшочки также удобно поставить на общий поддон для стока воды.

Что и как выращиваем? В гипермаркетах товаров для дома и сада ассортимент семян пряных трав огромен, для первого опыта стоит взять наиболее неприхотливые и приспособленные к комнатным условиям растения.

Укроп и петрушка — самые распространенные на нашей кухне приправы. Для выращивания дома хорошо подходят сорта укропа Обильнолистный, Грибовский, Супердукат и петрушки — Кадриль, Кучерявец, Магнум.

Эти растения можно вырастить в неглубоких, 5-6 см, емкостях. Сначала высеваем семена рядами через 7-10 см в бороздки глубиной примерно 0,5 см, слегка присыпаем, поливаем. Закрываем посев пленкой, ставим к батарее – и уже пару недель появятся всходы, которые при прореживании можно использовать как микрозелень. Крупные листья придется подождать месяц или дольше — время роста зависит от освещенности и температуры. Уход обычный — полив по мере высыхания почвы: она постоянно должна быть влажной. Чтобы всегда иметь свежую зелень, стоит повторять посевы примерно раз в два месяца.

Базилик — пряность итальянской кухни, которая сегодня стала популярной во всем мире. Он легко всходит из семян, и даже небольшой кустик окутает ароматом всю квартиру. Базилик неприхотлив — в квартирах проще всего вырастить фиолетовые сорта – например, Ред Рубин или Рози.

Семена можно высевать в рассадные горшки по нескольку штук и после прореживания оставлять наиболее крепкие растения. При комнатной температуре всходы появляются через 10-14 дней. Если вы хотите получить зелень быстрее, поставьте емкости с посевом к батарее — всходы могут появиться через 6-7 дней. Расти на постоянном месте базилик будет около года, отрастая после срезки.

Травы для напитков — это мята, мелисса, чабрец, душица, котовник. Из этих растений заваривают чай, добавляют в смузи и коктейли. Все растения многолетние и хорошо растут хоть на садовой грядке, хоть на подоконнике.

Семена высаживают по одному в предварительно смоченный грунт, ящик накрывают пленкой и периодически поливают, поддерживая землю во влажном состоянии. Когда у всходов появится пара настоящих листиков, их пересаживают в глубокий контейнер или горшки, на дно которых под питательный грунт нужно выложить небольшой слой керамзита, чтобы земля дышала, а корни не гнили. В этих емкостях травы могут жить несколько лет.

Периодическая обрезка проводится, как только на стебле образуется 2-3 узла с листьями. Срезка вершинки над розеткой листьев приводит к появлению дополнительных побегов. При желании можно не срезать сразу и дождаться цветов: содержание ароматических веществ в цветущих растениях максимально. Но надо иметь в виду, что эти травы высокие и в комнате вырастают по полметра высотой, кроме чабреца, который образует красивые низкие «подушки», чрезвычайно ароматные во время цветения.

Обустраиваем домашний огород Пару растений можно держать просто в горшках на подоконнике, но, если вы хотите создать постоянный источник зелени, удобнее и гораздо красивее будет создать маленький садик на специально оборудованном стеллаже. Компактный и легкий разборный стеллаж из металлической сетки решит проблему нехватки места, его можно поставить в комнате или вынести на балкон.

Хорошим вариантом может быть готовый парник, который можно разместить на подоконнике. Для выращивания пряных растений можно использовать парник «Маргарита», представляющий собой маленький (высотой около метра) стеллаж с 3-4 полками и прозрачным чехлом, застегивающимся на молнию. В нем посевы можно держать под пленкой, поддерживая благоприятные условия: влажность и высокую температуру. А когда растения поднимутся, нужно убрать чехол и дать им возможность свободно развиваться.

В зимнее время, при коротком дне, желательно установить дополнительное освещение: от недостатка света зелень дольше растет и становится менее ароматной. Оптимальный вариант — линейные светильники для подсветки растений, спектр которых подобран именно для фотосинтеза. Их выбирают по размерам стеллажа или парника на подоконнике, чтобы удобно закрепить, либо используют специальную подставку высотой 30, 50 или 90 см. Такая подставка может иметь один или несколько ярусов.

Ваша первая ароматная грядка может превратиться настоящий домашний огород с коллекцией выращенных пряных трав, обеспечивающих вас приправами в течение года, а может остаться маленькой — несколько растений на подоконнике. Но она в любом случае это доставит вам немало поводов для хорошего настроения.











Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Огурец на балконе и подоконнике

Питательные почвогрунты для комнатных растений

Можно ли зимой на подоконнике выращивать укроп?

Выращиваем рассаду дома: как предотвратить возможные ошибки

ЗИМНИЙ САЛАТ

::. прочитало: 120 | автор: sadovod | Сегодня, 10:09 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.