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::. Если вы завели кроликов | Дачный досуг
Если вы завели кроликов
При содержании кроликов необходимо учитывать, что кролики плохо переносят сквозняки, духоту сырость, но не боятся морозов и легко переносят зимнее похолодание до -30…-35°С. А отсюда следует, что лучшим содержанием кроликов является наружное. Взрослых кроликов содержат в индивидуальных клетках, а молодняк содержат в групповых. Зимние окролы проводят в утепленных помещениях. На улице клетки ставят в затененных местах лицевой стороной на юго-восток.
Такое выращивание закаливает организм, укрепляет здоровье животных, улучшает качество волосяного покрова.
Для содержания взрослого поголовья применяют самые разнообразные клетки. При их изготовлении можно использовать отходы тарного производства, ящики, в качестве кровельного материала — толь, шифер. Стенки и крыша должны быть плотными, без щелей. Клетки лучше скрепить блоками по две или четыре с целью экономии материалов и места. Для удобства обслуживания клетки устанавливают на деревянных стойках высотой 70-80 см. При содержании животных круглый год на свежем воздухе сетчатую дверку зимой завешивают соломенными матами. В северных районах применяется комбинированная система содержания, при которой кролики находятся и в помещении, и на свежем воздухе.
Взрослых животных удобно содержать в клетках с постоянным гнездовым отделением. В качестве гнездового отделения можно применять вставной маточник. Он представляет собой ящик без крышки из дерева или фанеры длиной 50 см, шириной 35-40 см, высотой 25 см. Длина одноместной клетки — 110-130 см, ширина — 65 см, высота передней стенки — 70 см, задней — 35 см. На расстоянии 45 см от боковой стенки в клетке должна быть перегородка с лазом (25x25 см), отгораживающая гнездовой отдел от кормового. В гнездовом отделении делают сплошную тесовую дверку, в кормовом — сетчатую. Кроме дверок на передней стенке крепят наружные ясли с крышкой. С внутренней стороны ясли отделяют от клетки проволочными прутьями или металлической сеткой с размером ячеек 3,5x3,5 см. Крыша должна иметь наклон к задней стенке. Полы делают сетчатые или реечные. Применяется металлическая сетка с размером ячеек 1,7x1,7 см или 2x2 см. Она может быть заменена деревянными рейками шириной 2 см, которые прибивают поперек клетки на расстоянии 1,5 см друг от друга. Если в клетках сплошной деревянный пол, то поверх него кладут реечный настил. Это предохраняет животных от сырости и грязи.
Для молодняка обычно используют групповые клетки: в них сетчатый пол, сплошные стенки и односкатная крыша. Такая клетка рассчитана на одновременное содержание 15 голов молодняка трехмесячного возраста. Размеры групповых клеток: длина 250-300 см, ширина 100см, высота передней стенки — 70 см, задней — 40 см. Перед посадкой молодняк распределяют по группам в зависимости от пола и развития. Рассаженные отдельно самцы и самки лучше развиваются. Для выращивания молодняка успешно применяют выгулы с убежищем.
Н. Степанова
Газета «САДОВОД»
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::. прочитало: 54 | автор: sadovod | Сегодня, 12:47 | Комментариев 0 |
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