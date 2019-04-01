Если вы завели кроликов

При содержании кроликов необходимо учитывать, что кролики плохо переносят сквозняки, духоту сырость, но не боятся морозов и легко переносят зимнее похолодание до -30…-35°С. А отсюда следует, что лучшим содержанием кроликов является наружное. Взрослых кроликов содержат в индивидуальных клетках, а молодняк содержат в групповых. Зимние окролы проводят в утепленных помещениях. На улице клетки ставят в затененных местах лицевой стороной на юго-восток.

Такое выращивание закаливает организм, укрепляет здоровье животных, улучшает качество волосяного покрова.

Для содержания взрослого поголовья применяют самые разнообразные клетки. При их изготовлении можно использовать отходы тарного производства, ящики, в качестве кровельного материала — толь, шифер. Стенки и крыша должны быть плотными, без щелей. Клетки лучше скрепить блоками по две или четыре с целью экономии материалов и места. Для удобства обслуживания клетки устанавливают на деревянных стойках высотой 70-80 см. При содержании животных круглый год на свежем воздухе сетчатую дверку зимой завешивают соломенными матами. В северных районах применяется комбинированная система содержания, при которой кролики находятся и в помещении, и на свежем воздухе.

Взрослых животных удобно содержать в клетках с постоянным гнездовым отделением. В качестве гнездового отделения можно применять вставной маточник. Он представляет собой ящик без крышки из дерева или фанеры длиной 50 см, шириной 35-40 см, высотой 25 см. Длина одноместной клетки — 110-130 см, ширина — 65 см, высота передней стенки — 70 см, задней — 35 см. На расстоянии 45 см от боковой стенки в клетке должна быть перегородка с лазом (25x25 см), отгораживающая гнездовой отдел от кормового. В гнездовом отделении делают сплошную тесовую дверку, в кормовом — сетчатую. Кроме дверок на передней стенке крепят наружные ясли с крышкой. С внутренней стороны ясли отделяют от клетки проволочными прутьями или металлической сеткой с размером ячеек 3,5x3,5 см. Крыша должна иметь наклон к задней стенке. Полы делают сетчатые или реечные. Применяется металлическая сетка с размером ячеек 1,7x1,7 см или 2x2 см. Она может быть заменена деревянными рейками шириной 2 см, которые прибивают поперек клетки на расстоянии 1,5 см друг от друга. Если в клетках сплошной деревянный пол, то поверх него кладут реечный настил. Это предохраняет животных от сырости и грязи.

Для молодняка обычно используют групповые клетки: в них сетчатый пол, сплошные стенки и односкатная крыша. Такая клетка рассчитана на одновременное содержание 15 голов молодняка трехмесячного возраста. Размеры групповых клеток: длина 250-300 см, ширина 100см, высота передней стенки — 70 см, задней — 40 см. Перед посадкой молодняк распределяют по группам в зависимости от пола и развития. Рассаженные отдельно самцы и самки лучше развиваются. Для выращивания молодняка успешно применяют выгулы с убежищем.

Н. Степанова

Газета «САДОВОД»

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