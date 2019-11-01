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::. Вороний глаз и легенда о вороне | Дачный досуг
Вороний глаз и легенда о вороне
Под пологом еловых лесов, в разнотравье, собирая грибы или ягоды, можно встретить родственника лилий - невысокое растение с одной довольно крупной ягодой наверху стебля, очень похоже на чернику. Не рвите ее и не кладите в лукошко вместе с ягодами - она ядовита!
Но не спешите навсегда забыть это растение. О нем существует красивая легенда.
В дремучем лесу жил старец-кудесник, и рядом с ним в дупле древнего дуба поселился ворон. Старый кудесник научил птицу избегать людей и наделил ее даром предсказывать будущее... Не стало старца - друга ворона. Горько оплакивает и сейчас эту потерю ворон. Днем одинокий ворон, летая по лесу, на птичьем языке предсказывает будущее, а ночью роняет крупные слезы, вспоминая своего доброго наставника... Вот и отрастают каждую весну из слезинок цветки с глазком-ягодой, названные в народе воронье око. Научное название рода paris дано в честь сына троянского царя Париса.

Однако умело заготовленное растение принесет вам пользу как лекарственное. Свежесобранные растения вороньего глаза используют в народной медицине в виде отвара или спиртовой настойки при туберкулезе легких, нарушении обмена веществ, водянке, невралгии. А сок из свежих ягод используют наружно при длительно незаживающих ранах и нарывах. Из высушенного обычным способом сырья готовят отвары и спиртовые настойки.
Отвар: 1 -2 ст. ложки сырья заливают 1-2 стаканами кипятка и кипятят на водяной бане в закрытой эмалированной посуде 3-10 минут. Затем охлаждают, процеживают и принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день.
Настойка: 20 г сырья помещают в стеклянную посуду, заливают 100 мл водки, настаивают 10-15 дней и принимают по 15 капель 3 раза в день, налив в стакан с 1/4 кипяченой воды.

Предостережение! Будьте осторожны при заготовке растения. Сок растения, попав в глаза или на слизистую оболочку рта, может вызвать воспаление, а при вдыхании запаха растения возможны головные боли. Не начинайте лечение без совета врача.
В. Богданов, канд. фарм. Наук
Газета «САДОВОД»




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::. прочитало: 81 | автор: sadovod | Сегодня, 11:00 | Комментариев 0 |
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