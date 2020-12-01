ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ЛИПЫ. ВЫДЕЛКА МОЧАЛ, ЛЫКО ДЛЯ ЛАПТЕЙ. (Земледельческая газета, 1835г.)

В начале или половине июня производят вырубку леса и сдирание коры, для чего приготовляют из твердого дерева гладкую палочку, называемую нырком.

Содранную кору немедленно связывают в кучи и опускают в воду так, чтоб она совершенно была ею покрыта; это называется мочить мочала. Лучше всего вымачивать кору в речках, где вода уносит выщелоченные частицы коры; в небольших же прудах может от того испортиться вода и даже подохнуть рыба.

Мочала остаются в воде до осени; в конце или половине октября мочала полосуют, т.е. вынув их из воды, отделяют поверхностную кожицу. Очищенную мочалу потом сушат на приготовленных из жердей козлах. Смотря по погоде, одну или две недели.

Кора с дерев среднего возраста идет на мочала, а с молодых побегов - на лыко, из которого плетут лапти - самую обыкновенную обувь простого народа. Если положить, что в России 20 млн. человек носят исключительно лапти, средним числом на одного человека до 45 пар в год, а на пару лаптей нужно 3 деревца от 4 до 6-летней липы, то по сему расчету выйдет на 20 млн. человек 900 000 000 пар лаптей и 2 700 000 000 молодых липок в один год. Если к сему присовокупить еще то, что сие количество липок получается только из лесов средней полосы России, то скорое истребление сего полезного дерева кажется неизбежным. На продажу мало плетется лаптей, ибо все поселяне заготовляют их для себя сами.

Лыки для плетения лаптей заготовляют в весеннее время, когда кора от дерева легко отделяется; они также как мочала, очищаются от верхней кожицы. Очищенное лыко связывают в пучки и хранят в избах в сыром месте. Кроме лаптей, лыко идет на изготовление корзин, кузовов и пищеров, в коих крестьяне носят на работы съестные припасы. Из лык плетут также веревки.

Для сбережения липового цвета лапти, хотя бы частично, могли бы быть заменены поршнями, какие носят летом крестьяне Санкт-Петербургской, Олонецкой и др. губерний. Поршни сии делаются из кожи наподобие башмаков, но без особой подошвы; кожа выкраивается по величине ноги, по краям прорезываются скважины и в них продеваются веревочки, которыми поршень завязывается на ноге.

(Земледельческая газета, 1835г.)







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