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::. Весной 1969 года папе дали 6 соток в поселке Дунай | Дачный досуг
Весной 1969 года папе дали 6 соток в поселке Дунай
Это было весной 1969 года. Мне исполнилось 9 лет. Однажды папа пришел с работы и сообщил нам радостную весть - ему, как передовику производства, дали целых 6 соток в п. Дунай, Ленинградской области.
С этого дня жизнь наша кардинально изменилась. Если раньше по выходным дням мы всей семьей ходили в гости, гуляли в ЦПКиО, ездили в Павловск, в Пушкин, в Сестрорецк, часто бывали в зоопарке, в цирке, то вся эта «ерунда» разом отпала навсегда. Теперь каждую субботу подъём в 6-00, завтрак, автобус, электричка и пешая прогулка 4 км с рюкзаками, сумками, досками на плечах и 10-литровой канистрой с водой.
Почему в 6-00? Выходили из дома всегда пораньше, как говорят «с запасом». Автобус мог подойти сразу, а можно было его прождать минут 40-50. В электричку надо было не войти, а втиснуться, и то, если повезет. А если втиснулись, то слава Богу.
Конечно, о комфорте речи не шло, ведь не только мы ездили на дачу с рюкзаками, канистрами, досками, а кто-то с собой брал велосипед, собаку, кошку. Помню, стою в электричке, со всех сторон счастливые дачники, доски, рюкзаки, а перед носом коробка, а в ней два маленьких поросенка. Но как говорят: «В тесноте – да не в обиде».
В конечном итоге часам к 11 мы добирались до своего участка.
И в первую очередь завтрак под открытым небом, бутерброды с докторской колбасой и картошка в мундирах. Выбор колбас был небольшой, но колбаса была настоящая, вкусная, делалась она тогда из мяса.
Первым делом на участке был построен туалет. Кроме основной функции туалет являлся местом хранения лопат, граблей и кое-каких других инструментов.
Доски на туалет привозили из города. В те времена был шестисоточный бум. Если кто-нибудь на помойку выносил ящик, через 2-3 минуты, ящик был разобран на доски. Главное, кто быстрее успевал, тот и становился обладателем этого ценного стройматериала. Согнутые гвозди тоже не выкидывали, их потом выпрямляли и снова пускали в дело.
Мы со старшим братом устраивали соревнования, кто быстрее выпрямит 10 гвоздей. Чемпионом был я. В общем было весело. Почва на участке была непригодна для посадок, верхний слой 4-5 см состоял из торфа, а ниже глина. Мы и наши соседи поднимали участки –носили торф из леса, взрослые в мешках, а мы в ведрах. И в результате через 2-3 года уже плодородная почва приносила неплохие урожаи.
Опыта, конечно, не было, но были книжки по садово-огородной тематике. А нам вообще повезло: в нашем садоводстве, вернее на всё садоводство был один специалист, который и давал всем советы. Судя по результатам - грамотные.
После постройки туалета папа взялся за строительство времянки. Здесь повезло со стройматериалом уже больше: где-то в городе сносили старый деревянный дом, и мама договорилась с прорабом о покупке старых досок и брусков. Прораб даже выделил машину, чтобы доставить стройматериал до места.
А когда была построена времянка, жизнь на даче стала комфортной. Ночевали мы все вчетвером (папа, мама, я и брат) в просторной времянке площадью 5,25 кв. м. Часто к нам приезжали с ночевкой гости, места хватало всем.
Наши соседи пенсионеры Михаил Ильич и Лидия Петровна жили на даче с мая и по октябрь. В те время еще платили пенсию, и на неё даже можно было жить, это сейчас люди пенсионного возраста получают лишь компенсацию за квартплату.
Огромный просторный дом размером 6х6 м они с помощью своих сыновей поставили всего за 3 года. На их участок приходили посмотреть все соседи, это был по тем временам образцово-показательный участок: 4 яблони, смородина, облепиха, теплица, 3 грядки, а остальной участок был засажен картошкой. Никаких цветов у них не было. Действительно, зачем занимать дорогую площадь. С утра до вечера Михаил Ильич и Лидия Петровна проводили время в огороде. Вспоминаю о них с теплотой.
С другой стороны нашего участка жили дядя Вася с тетей Ниной. Дядя Вася был очень добрым человеком, но любил сильно выпить, и выпивал очень часто. Нет буйным он не был, по крайне мере я такого не помню. Просто, когда он сильно выпивал, ложился спать прямо под его любимой яблоней. Несколько раз я видел его спящим у магазина. Магазин от нас находился в трех километрах.
Недалеко от магазина была единственная колонка на всё садоводство, где все и набирали воду. Хорошо, что недалеко от нашего участка был пруд, там мы брали воду для полива и стирки. Как я уже говорил, канистру с питьевой водой мы привозили из города. Но когда папа нам купил велосипед, мы с братом привязывали к багажнику канистру и ездили на эту колонку. В очереди можно было простоять очень долго. Помню, в школе нам задали за лето прочитать роман «Война и мир». В очередях за водой я его за лето и освоил.
Не помню в каком году, но воду потом подвели к самому участку, потом и мы построили огромный дом размером 6х6 м.
Жили все не богато, но весело. Чаще всего взрослые говорили: «Главное, чтобы не было войны». И сейчас как никогда я понимаю, на сколько они были правы.
Георгий Соколов
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::. прочитало: 75 | автор: sadovod | Сегодня, 13:12 | Комментариев 0 |
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