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::. Друзья, садоводы и огородники, нужен ваш совет | Овощеводство
 Друзья, садоводы и огородники, нужен ваш совет
От редакции. К нам на нашу почту sadovod2@mail.ru пришло письмо от Сергея Потапова. Публикуем его и ждем ваших отзывов и советов Сергею.
Дорогие специалисты, садоводы и огородники!
В прошлом году приобрел участок 6 соток в садоводстве Дунай (Ленинградская область). С одной стороны дорога, а с трех других соседи. С соседями мне очень повезло: люди душевные, добрые, всегда рады помочь и проконсультировать. Живут дружно, пока не заходит разговор про удобрения. Как только речь заходит про удобрения, начинаются споры на повышенных тонах. Простите, не буду раскрывать их настоящих имен и фамилий, условно назову их Иванов, Петров и Сидоров.
 Так вот Иванов завозит на свой участок машину навоза, и использует в качестве удобрений только навоз, почву никогда не перекапывает. Эмоционально ругает соседей, которые применяют минеральные удобрения и перекапывают почву. По его мнению, огурчики самые вкусные и экологически чистые только у него. Объясняет это так: перекопка убивает землю, так как там на каждом уровне живут определенные микроорганизмы, перекопка всё перемешивает, и уничтожает их. А без этих микробов, оказывается, ничего не растет. Минеральные удобрения – это химия, которая попадает в овощи, и мы едим эту химию. А когда я спросил его, что навоз тоже попадает в овощи, он на меня просто обиделся.
Петров пользуется только минеральными удобрениями, говорит, что от навоза бывают всякие болезни растений, да и запах от навоза неприятный.
Кроме того, привезти машину навоза стоит много дороже, чем купить минеральные удобрения. А по вкусу его огурчики вкуснее, чем у Иванова. Землю он перекапывает на штык лопаты. Какие-то удобрения вносит осенью, а какие-то весной.
Сидоров хвалит только свои огурчики. Говорит, что методы ухода за растениями и у Иванова, и у Петрова неверные. Он применяет компост, какие-то травы, которые закапывает потом в землю и минеральные удобрения, почву перекапывает. Объясняет это что компост необходим бактериям, а бактерии помогают усваивать растениям питание из того же компоста, еще компост улучшает структуру почвы. А минеральные удобрения быстро дают питание растениям.
Друзья, вот такие у меня соседи и такие рекомендации. Если честно, то я совсем не разбираюсь в этом деле, но хочу разобраться, а на страницах интернета такой же спор, как между моими соседями. Хочу обратится к опытным огородникам, что вы скажите по этому поводу. Кто больше прав из моих соседей.
Сергей Потапов




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::. прочитало: 170 | автор: sadovod | Вчера, 09:00 | Комментариев 0 |
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