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::. Новый год на даче вместе с вором | Дачный досуг
 Новый год на даче вместе с вором
Это случилось 31 декабря 1986 г. Мы были тогда ещё совсем молодые, Новый 1987 год решили с друзьями встретить на даче.
Компания подобралась дружная: я со своей женой Наташей, и два моих друга Виктор и Сергей со своими девушками, тогда они еще были не женаты. Мне в то время было 28 лет, но карьера складывалась удачно, я уже был начальником цеха на одном небольшом ленинградском заводе. Машин ни у кого из нас не было, на дачу приехали на электричке 31 декабря уже во второй половине дня. От платформы до дачи пешком добирались минут 40. Хоть мы были тогда и молоды, но тяжелые сумки с одеялами, едой, шампанским, занесенная снегом дорога делали своё дело, и подходя к своим 6 соткам молча и устало плелись друг за другом. Забора вокруг участка, а тем более и калитки тогда не было.
Вдруг вижу - на заснеженной дороге, которая вела к дому четко вырисовываются свежие следы. Мы с друзьями, как по команде бросились к дому. Дверь распахнута, вбегаем в дом.
У шкафа с мешком, набитым нашими вещами, стоял жалкий, испуганный невысокого роста мужчина лет 35. За нами в дом вошли и наши дамы. Сотовых телефонов тогда еще не было, по крайне мере у нас, отделение милиции было в соседнем поселке. Все понимали, наказать вора надо, но и потратить на это новогоднюю ночь нам совсем не хотелось. «Набить ему морду и отпустить» - первым нарушил молчание Виктор. «А чего ждать?» громко произнес Сергей и сделал шаг на встречу вору. Вор сильно испугался, вышел из состояния оцепенения и взмолился, прося о пощаде. Мы окинули комнаты взглядом, все вещи на месте, видать воришка только начал своё грязное дело. Я принял решение. «Катись от сюда и, если залезешь в какой-нибудь дом, мы теперь знаем, кто это делает. Память на лица у меня отменная» - произнес я гневным голосом. Мужчина, не веря своему счастью, поплелся к выходу. И тут произошло то, что заставило меня полюбить жену ещё больше. Она, вопреки нашим гневным настроям, достала из сумки бутерброд с копчёной колбасой и протянула его вору.  «С наступающим Новым годом Вас! Никогда не делайте людям зла, и езжайте домой встречать Новый год». Затем достала из кошелька 1 рубль и протянула его воришке-неудачнику. Тогда билет на электричку стоил копеек 40, хотя точную сумму я не помню.
Мы все застыли от удивления, а у нашего незваного гостя по щеке скатилась скупая мужская слеза.
Где-то глубоко в душе я понимал, что так и надо поступать, ведь всё очень просто: добро рождает добро, а зло сеет зло. Но на зло отвечать добром, мало кто умеет, а вот моя жена смогла. Я был горд, что у меня такая мудрая жена, хотя ей было тогда всего 22 года.
Вопрос, что делать с вором, был снят с повестки дня, мы приступили к подготовке празднования Нового года, растопили печь, шампанское зарыли в снег, дамы готовили салаты, и разные вкусности. Все как обычно.
Но приключения на этом не закончились. В начале двенадцатого мы сели за стол, и вдруг раздался стук в дверь, на пороге стоял тот самый непрошеный гость. В руке он что-то держал. «Простите» - произнес он: «Забыл вам отдать, а дома сунул руку в карман и вспомнил». Он протянул мне орден Красной звезды. Этим орденом был награжден мой отец - фронтовик. В последние годы отец долго болел, а пару лет назад его не стало. Эту награду он не мог найти, а оказывается орден все это время находился в шкафу, зарытый в тряпках. Как он там оказался, уже не выяснить. Воришка, роясь в тряпках, нашел орден и сунул его в карман, а сейчас видать заговорила совесть, и он вернулся чтобы отдать его нам. Впрочем, наш гость на этот раз очень торопился. Крикнул нам: «Простите пожалуйста меня за всё» и побежал на электричку.
Я знал, что электрички в это время уже не ходят, но что делать, сам виноват.
А вот моя жена опять меня удивила, оказывается она знала, что надо делать. «Подождите, электрички уже не ходят, а через 25 минут Новый год» - крикнула она ему в след.
Так мы оказались с вором, которого звали Василий за одним столом в новогоднюю ночь. Человеком он оказался не глупым, даже скорее наоборот, читал за столом стихи классиков, смешно рассказывал анекдоты, но вполне приличные. В общем с ним было легко, весело и интересно.
Из разговора мы выяснили, что жизнь у Василия поначалу складывалась успешно: любимая жена, двое детей, работа автомехаником приносила достаток в семью. Но полгода назад неожиданно жена заявила, что полюбила другого мужчину, без которого не может жить. Забрала вещи, детей и уехала.
Так больно, по словам Василия, ему никогда в жизни еще не было.
Попробовал найти утешения в спиртном, но каждый раз становилось только хуже. С работы вскоре уволили за прогулы по 33 статье. А с такой записью в трудовой книжке брать на другую работу никто не хотел. Вещи пошли на продажу, а когда продавать стало нечего, решил пройтись по дачным участкам, но на первом же деле ему не повезло… А скорее повезло…
P.S.  Через неделю я устроил Василия на работу в цех автомехаником. Работник он был ответственный, делал все качественно и со сроками никогда не подводил. Через год вернулась его жена с детьми, просить прощения долго не пришлось. Василий сразу побежал за огромным букетом роз. Через год у них родился сын.
Сейчас у нас с Василием своя автомастерская.
У нас с Наташей тоже, слава Богу, все хорошо, трое взрослых детей, но внучка пока только одна.
А вы когда-нибудь встречали Новый год на даче? Если да, то напишите как.
От редакции
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::. прочитало: 330 | автор: sadovod | Вчера, 19:19 | Комментариев 0 |
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