

::. Чтобы срезанная новогодняя ёлка простояла дольше | Дачный досуг Чтобы срезанная новогодняя ёлка простояла дольше

Для нас - садоводов только декабрь является отдыхом от садово-огородных работ, т. к. в декабре на участке работу, конечно, можно найти, но можно и отложить, а вот встречу Нового года и Рождества отложить невозможно.

Сегодня мы поговорим, как продлить жизнь срезанной живой ёлки в наших квартирах.

Кто-то возразит, ёлку срезать нельзя, она должна жить на природе. Это верно, но в настоящее время специально выращивают ёлки для встречи нового года и Рождества. А вот если у нас у всех будут искусственные пластмассовые ёлки, то их утилизация нанесет больший ущерб экологии.

Впрочем, выбор за вами. А мы поговорим, как продлить жизнь срезанной живой ёлки.

И первое, на что следует обратить внимание, так это на саму ёлку при её покупке.Следите, чтобы ёлка не осыпалась уже на ёлочном базаре. Ёлки с толстыми веточками, как правило, дольше сохраняются в домашних условиях.

Конечно, если в ваших планах установка ёлки на 2-3 дня, то можно сунуть её основание в крестовину и на этом уход за ёлкой можно закончить.

Если в ваших планах дольше сохранить ёлку, то в первую очередь следует учесть, что, попав в комнату ёлка быстро начинает испарять влагу, а поэтому следует позаботится, чтобы ткани дерева напитывались влагой, а испарение по мере возможности замедлилось.

Не следует устанавливать ёлку вблизи отопительных приборов. Это, пожалуй, всё, что можно сделать для замедления испарения влаги из тканей ёлки.

А для насыщения дерева влагой, ёлку следует установить в ёмкость с водой. Но необходимо учитывать, что у любого живого организма ранки затягиваются, подсыхают. То же самое происходит и со срезом у новогодней ёлки.

Поэтому, срез перед установкой ели следует обновить. Именно через обновленный срез елка будет впитывать влагу, а чтобы увеличить площадь впитывающей части, срез можно сделать косой.

Я поступаю несколько другим способом: расщепляю нижнюю часть стволика ёлки см на 10, и в этот расщеп засовываю кусок ваты, делая как бы искусственный корешок, тем самым увеличиваю всасывающую часть ёлки. Расщеп делаю с помощью ножа и молотка.

Существуют и специальные средства, при добавлении которых в воду, жизнь срезанной елки увеличивается. Например, Бона форте для срезанных ёлок, сосен, пихт.

Ну а дальше необходимо следить, чтобы в таре под елкой всё время присутствовала вода в нужных количествах. Если вода быстро убывает, значит ель жива, и процесс поглощения влаги идет нормально. Как только вода в таре перестанет убывать, значит ель перестала впитывать влагу, и скоро начнет интенсивно осыпаться.

А мы желаем вам радостно встретить новый 2025 год, и чтобы ваша ёлка радовала вас как можно дольше.

Г. Соколов







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