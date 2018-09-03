



::. ИРИСЫ: сорта, уход, выращивание | Цветоводство ИРИСЫ: сорта, уход, выращивание

Речь сегодня пойдет о замечательном декоративном растении—ирисе. В переводе с греческого "ирис"—радуга, и такое название было дано этому растению совершенно справедливо, так как окраска цветков столь разнообразна, что напоминает радугу. Ирисы использовались как декора­тивные растения с древних времен, о чем свидетельствуют древнегреческие фрески с изображением этого растения. Кроме разнообразия окрасок, цветки ириса имеют нежный и очень приятный аромат. Они широко используются на садовых участках, так как довольно просты в культуре.

Ирис - многолетнее кор­невищное растение. Корневище состоит из отдельных толстых звеньев, на верхушке заклады­вается одна или несколько почек, из которых развивается розетка лучевидных или линейных ли­стьев, а затем и цветонос, проч­ный, прямостоячий, высотой 60-100 см. Цветки ириса гибридного крупные, душистые, оригиналь­ной формы: наружные три доли расположены горизонтально или отогнуты вниз, а три внутренние - направлены вверх и их вер­хушки загнуты внутрь. На нижних долях часто имеется «бородка» из оранжевых выростов, по которой большой группе наиболее деко­ративных сортов дано название бородатых ирисов.

Окраска цветка разно­образна - белая, желтая, синяя, голубая, фиолетовая, коричнево-красная. У многих сортов доли наружные отличаются по окрасу от внутренних. Так, у сорта Вабаш наружные доли фиолетовые, а внутренние белые. Джун Роуз имеет наружные доли фиоле­товые, а внутренние - дымчато-сиреневые. Очень эффектны бархатистые коричнево-фио­летовые сорта Депутат Номбло, Бразилия и другие. Редки, но очень красивы ирисы с розовыми цветками (Литтл Долли, Пинк Талькум). Цветут ирисы в июне, на хорошо развитом растении образуется 3-5 цветоносов с 4-5 цветками в каждом соцветии. На одном месте ирисы выращивают до 5 лет, после чего корневище выкапывают и делят. Срок пере­садки - конец августа - сентябрь. Для посадки пригодно одно звено корневища с розеткой листьев и почками возобновления. Семе­нами сортовые ирисы не размно­жаются, только с целью селекции новых сортов. Корневище ирисов разрастается достаточно быстро, особенно если растения выра­щиваются на плодородной и рыхлой почве. При посадке не следует заглублять растение, верхняя часть корневища должна быть на уровне почвы. Листья и длинные корни следует под­резать.

Ирисы светолюбивы, зимо­стойки, лишь в некоторые осо­бенно неблагоприятные зимы они могут вымерзать, поэтому особенно ценные сорта на зиму следует прикрыть торфом или другим мульчирующим матери­алом, но весной мульчу надо снять, чтобы открыть верхнюю часть корневища. За лето она должна хорошо прогреться.

Очень красивы ирисы в группах. Кроме упомянутых выше сортов, можно рекомендовать Уайт Сити с белыми цветками, Блю Сапфир с голубыми цветками. Сейбл и Блек Уингс с темно-фиолетовыми, почти черными бархатистыми цветами, Коронейшн и Золото Канады с ярко-желтыми цветками; двухцветные оригинальной окраски сорта Бродвей Стар, Мисс Индиана, Мадам Шеро и многие другие.

Кроме сортов гибридного ириса, на садовых участках часто выращивают ирис сибирский - неприхотливое растение, введен­ное в культуру из природных зон обитания - Сибири, Алтая, высокогорных лугов Кавказа.

Это очень зимостойкое растение с плотным, быстро разрастающимся корневищем. Цветоносы тонкие, но ветро­устойчивые, заканчиваются од­ним-тремя цветками, чаще всего синей или фиолетовой окраски. На 3-5-летнем растении может образоваться до 30-40 цвето­носов. Сортов сибирского ириса немного, по окраске они мало варьируют: известны белые, голубые, желтые и фиолетовые. Цветут в июне. Размножают ирис сибирский в конце лета или весной. Корневище делят ножом на несколько деленок, листья и корни укорачивают на одну треть. Глубина посадки 7-10 см. Ирис сибирский влаголюбив, так что для хорошего развития требуется постоянное увлажнение почвы и подкормки. На одном месте растения могут расти много лет, но сильная запущенность ведет к мельчанию цветков.

Г. ТАМБЕРГ, доктор с/х наук

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::. прочитало: 41 | автор: sadovod | Сегодня, 11:59 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.