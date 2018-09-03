|ИРИСЫ: сорта, уход, выращивание
Речь сегодня пойдет о замечательном декоративном растении—ирисе. В переводе с греческого "ирис"—радуга, и такое название было дано этому растению совершенно справедливо, так как окраска цветков столь разнообразна, что напоминает радугу. Ирисы использовались как декоративные растения с древних времен, о чем свидетельствуют древнегреческие фрески с изображением этого растения. Кроме разнообразия окрасок, цветки ириса имеют нежный и очень приятный аромат. Они широко используются на садовых участках, так как довольно просты в культуре.
Ирис - многолетнее корневищное растение. Корневище состоит из отдельных толстых звеньев, на верхушке закладывается одна или несколько почек, из которых развивается розетка лучевидных или линейных листьев, а затем и цветонос, прочный, прямостоячий, высотой 60-100 см. Цветки ириса гибридного крупные, душистые, оригинальной формы: наружные три доли расположены горизонтально или отогнуты вниз, а три внутренние - направлены вверх и их верхушки загнуты внутрь. На нижних долях часто имеется «бородка» из оранжевых выростов, по которой большой группе наиболее декоративных сортов дано название бородатых ирисов.
Окраска цветка разнообразна - белая, желтая, синяя, голубая, фиолетовая, коричнево-красная. У многих сортов доли наружные отличаются по окрасу от внутренних. Так, у сорта Вабаш наружные доли фиолетовые, а внутренние белые. Джун Роуз имеет наружные доли фиолетовые, а внутренние - дымчато-сиреневые. Очень эффектны бархатистые коричнево-фиолетовые сорта Депутат Номбло, Бразилия и другие. Редки, но очень красивы ирисы с розовыми цветками (Литтл Долли, Пинк Талькум). Цветут ирисы в июне, на хорошо развитом растении образуется 3-5 цветоносов с 4-5 цветками в каждом соцветии. На одном месте ирисы выращивают до 5 лет, после чего корневище выкапывают и делят. Срок пересадки - конец августа - сентябрь. Для посадки пригодно одно звено корневища с розеткой листьев и почками возобновления. Семенами сортовые ирисы не размножаются, только с целью селекции новых сортов. Корневище ирисов разрастается достаточно быстро, особенно если растения выращиваются на плодородной и рыхлой почве. При посадке не следует заглублять растение, верхняя часть корневища должна быть на уровне почвы. Листья и длинные корни следует подрезать.
Ирисы светолюбивы, зимостойки, лишь в некоторые особенно неблагоприятные зимы они могут вымерзать, поэтому особенно ценные сорта на зиму следует прикрыть торфом или другим мульчирующим материалом, но весной мульчу надо снять, чтобы открыть верхнюю часть корневища. За лето она должна хорошо прогреться.
Очень красивы ирисы в группах. Кроме упомянутых выше сортов, можно рекомендовать Уайт Сити с белыми цветками, Блю Сапфир с голубыми цветками. Сейбл и Блек Уингс с темно-фиолетовыми, почти черными бархатистыми цветами, Коронейшн и Золото Канады с ярко-желтыми цветками; двухцветные оригинальной окраски сорта Бродвей Стар, Мисс Индиана, Мадам Шеро и многие другие.
Кроме сортов гибридного ириса, на садовых участках часто выращивают ирис сибирский - неприхотливое растение, введенное в культуру из природных зон обитания - Сибири, Алтая, высокогорных лугов Кавказа.
Это очень зимостойкое растение с плотным, быстро разрастающимся корневищем. Цветоносы тонкие, но ветроустойчивые, заканчиваются одним-тремя цветками, чаще всего синей или фиолетовой окраски. На 3-5-летнем растении может образоваться до 30-40 цветоносов. Сортов сибирского ириса немного, по окраске они мало варьируют: известны белые, голубые, желтые и фиолетовые. Цветут в июне. Размножают ирис сибирский в конце лета или весной. Корневище делят ножом на несколько деленок, листья и корни укорачивают на одну треть. Глубина посадки 7-10 см. Ирис сибирский влаголюбив, так что для хорошего развития требуется постоянное увлажнение почвы и подкормки. На одном месте растения могут расти много лет, но сильная запущенность ведет к мельчанию цветков.
Г. ТАМБЕРГ, доктор с/х наук
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